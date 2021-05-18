نوير: أليسون يستحق هذه اللحظة.. وكل حارس يحلم بتسجيل هدف الفوز

كشف مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ عن أنه تواصل مع أليسون بيكر حارس ليفربول بعدما سجل الأخير هدف انتصار فريقه على وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي.

أليسون النادي : ليفربول مانويل نوير النادي : بايرن ميونيخ الدوري الإنجليزي

وقال نوير في تصريحات نقلتها شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية: "باركت له (على الهدف) وتبادلنا بعض الرسائل".

وأضاف "أنا سعيد له للغاية فهو شخص لطيف ويستحق هذه اللحظة".

وواصل "كل حارس مرمى يحلم بأن يسجل هدف الفوز".

وأـم "ليفربول كان يحتاح للفوز لكي يتأهل لدوري أبطال أوروبا، وما حدث كان ظاهرة. كما أن ضربة الرأس كانت مذهلة".

ويعد أليسون بيكر أول حارس مرمى يسجل هدفا في تاريخ ليفربول.