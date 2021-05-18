مران الزمالك – تأهيل للرباعي المصاب.. وعودة أحمد أبو الفتوح

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 18:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

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خاض حميد أحداد ومحمود علاء وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك الذي أقيم اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في ظل استعدادات الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الخميس المقبل في الجولة 23 من الدوري في استاد القاهرة.

وكان أحداد تعرض لالتواء في القدم خلال لقاء إنبي الأخير، فيما يعاني محمود علاء من مزق في العضلة الضامة، وتعرض عبد الله جمعة للإصابة بكدمة في الرباط الداخلي للركبة.

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كما يعاني محمد عبد الغني من إصابة في العضلة الضامة.

وشهد المران عودة أحمد أبو الفتوح له بعد شفائه من الإصابة في العضلة الخلفية التي لحقت به في الفترة الأخيرة.

وخضع الفريق الأول لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق المران.

وقام الجهاز الفني للزمالك برفع الحلمل البدني للاعبين وخاض الفريق تدريبات بدنية لأكثر من نصف ساعة تحت قيادة فيرناندو مخطط الأحمال.

وأدى اللاعبون سباق سرعات في المسافات القصيرة والطويلة.

وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بمواصلة الانتصارات والابتعاد أكثر بصدارة الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ48 نقطة بفارق سبع نقاط عن ملاحقه الأهلي وللأخير ثلاث مباريات أقل.

الزمالك في الدوري
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