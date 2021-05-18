حوار – موسيماني: لسنا الأفضل حاليا ولكن.. وأتمنى تحقيق أول فوز لـ الأهلي في جنوب إفريقيا

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن فريقه ليس الأفضل في الوقت الحالي لكنه يعمل بقوة معربا عن ثقته في التحسن خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي للقاء ماميلودي صنداونز السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وقال موسيماني في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية عبر موقع "يوتيوب" على هامش مران الفريق الأول في جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء: "|ن سألتني قبل لقاء الذهاب هل تحب الفوز 1-0 أو 2-0 ضد صنداونز سأجيب بنعم".

وأكمل "أنا سعيد بالفوز 2-0، لكن هذه ليست حقا تذكرة أو لا يضمن لنا التأهل لنصف النهائي".

وأردف "تحدثنا مع اللاعبين وهنأتهم على الفوز وكان من الهام إبراز الأمور الإيجابية التي قاموا بها، وقلت لهم الفوز 2-0 أمر جيد ولكن هذا مجرد شوط أول وأمامنا شوط ثان ينتظرنا".

وعن اللقاء قال: "مباراة صعبة، أول مرة الأهلي لعب هنا وأنا مدرب لصنداونز خسر ثم تعادل ولا نعلم أبدا ماذا سوف يحدث لكن أتمنى أن يكون هناك فرصة أن نفوز لكن صنداونز فريق قوي على ملعبه".

وتطرق موسيماني للحديث عن توالي المباريات وخوض الأهلي لقاءات في مختلف البطولات وقال: "نحن ننافس على بطولات مختلفة واجهنا الزمالك في الدوري ثم بعد 3 ونصف أيام واجهنا صنداونز في دوري أبطال إفريقيا والأسبوع المقبل نواجه نهضة بركان في السوبر الإفريقي".

وأردف "نلعب في 3 بطولات خلال 10 أو 12 يوما لكننا وضعنا أنفسنا في ذلك الموقف ولعبنا في كأس العالم للأندية، هذا ناد كبير والأشياء الجيدة تأتي من المسؤوليات الكبيرة".

وعن المصابين قال المدرب الجنوب إفريقي: "علي معلول مازال مصابا وسعد سمير وحمدي فتحي كذلك ونحن نفتقدهم ولكننا نتعامل باحترافية فهذا يحدث دائما خاصة عندما تلعب في بطولات كثيرة وفي عدد أيام قليل، نعم لسنا سعداء لكننا نحقق النتائج التي نريدها".

أما عن عودته لجنوب إفريقيا وصنداونز النادي الذي أشرف على تدريبه لـ7 سنوات قال: "أشعرأنني في حالة جيدة أنا في بيتي ولكن في مكان مختلف مع فريق آخر وأركز معه".

وشدد "لن أعود حتى لمنزلي لهذا أنا هنا وأركز مع الأهلي فقط".

ووجه موسيماني رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "جمهور الأهلي يجب أن يعي أننا نخوض مباريات كبيرة وهي تأتي بمسؤوليات كبيرة ونواجه إصابات وإرهاق وتوقعات مرتفعة لكننا نعمل للفوز بالبطولات التي ننافس فيها".

وأتم "في كأس العالم للأندين جلبنا ميدالية وأتمنى أن نتوج بدوري الأبطال في المستقبل والسوبر الإفريقي الأسبوع المقبل، نحن لسنا أفضل فريق في الوقت الحالي لكننا نعمل بقوة ونركز ونلعب بروح الأهلي وسوف نتحسن".

video:1