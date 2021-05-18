مران الأهلي في جنوب إفريقيا – تدريبات منفردة لـ معلول وسعد سمير.. ومحاضرة من موسيماني

خاض الأهلي مرانه الأول اليوم الثلاثاء في جنوب إفريقيا استعدادا للقاء ماميلودي صنداونز السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم بعد رحلة سفر استغرقت 12 ساعة.

وأقيم المران على ملعب جامعة بريتوريا.

وخضع علي معلول وسعد سمير لاعبا الفريق لتدريبات منفردة وتأهيلية على هامش المران.

يأتي ذلك في ظل خضوع معلول للمرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية التي تبدأ غدا الأربعاء.

وكان أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أكد التئام إصابة معلول وجاهزيته للمشاركة في لقاء السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

فيما واصل سعد سمير التأهيل للشفاء من الإجهاد العضلي الذي يعاني منه.

وألقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة قبل انطلاق المران حرص خلالها على الحديث في بعض الأمور الفنية التي يريد تنفيذها خلاله.

كما عقد موسيماني جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تحدثا خلالها عن كافة الأمور الإدارية.

يذكر أن الأهلي فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.