سولشاير يلمح لرحيل ماتا

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 17:08

كتب : FilGoal

خوان ماتا - مانشستر يونايتد

ألمح أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إلى إمكانية رحيل خوان ماتا بنهاية الموسم الجاري.

ينتهي عقد الإسباني هذا الصيف، ولدى النادي خيار تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لمدة عام آخر.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "تحدثت مع خوان ماتا ومن المقرر أن نتحدث مرة أخرى قريبا جدا".

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وأضاف المدرب النرويجي "بالطبع لم يلعب بالقدر الذي يريده وهذا ما سيتم وضعه في الاعتبار".

شارك الإسباني في 16 مباراة بكل المسابقات، منهم 7 مباريات كبديل.

وتابع "ماتا مسؤول عن مستقبله، لقد خدم النادي بشكل جيد. كما قلت من قبل، من الصعب استبعاد لاعبين جيدين وأشخاص طيبون خارج الفريق".

وأكمل "يتعلق الأمر بما يريده كخطوته التالية في حياته المهنية. هل يريد أن تستمر مسيرته هنا، أم سيكملها في مكان آخر".

وشدد سولشاير "لم نتخذ القرار النهائي بعد".

ماتا انضم إلى يونايتد في يناير 2014 قادما من تشيلسي.

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