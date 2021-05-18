تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي قبل جولتين من النهاية

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 16:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول - رسم أحمد نبيل

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار نجاحه في الدوري الإنجليزي ولو كان فريقه لا يقدم المستويات المطلوبة، كما يثبت تفوقه على العديد من المهاجمين خلال الموسم.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد مرور 36 جولة من الموسم.

أخبار متعلقة
ليكيب: باريس سان جيرمان تواصل مع محمد صلاح تعرف على تقييم صلاح أمام وست بروميتش من الصحف الإنجليزية مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني كلوب: صلاح لا يحظى بالتقدير الكافي في بعض الأحيان.. يستحق التواجد في فريق الموسم

أكثر من سجل

1- محمد صلاح (22 هدفا)

1- هاري كين (22 هدفا)

3- برونو فيرنانديز (18 هدفا)

أكثر من سجل من ركلات جزاء

1- برونو فيرنانديز (9 أهداف)

2- محمد صلاح (6 أهداف)

2- جيمي فاردي (6 أهداف)

2- جورجينو (6 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- هاري كين (51 تسديدة)

2- محمد صلاح (50 تسديدة)

3- برونو فيرنانديز (47 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- هاري كين (132 تسديدة)

2- محمد صلاح (116 تسديدة)

2- برونو فيرنانديز (115 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- هناك 7 لاعبين شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بكل الجولات (3240 دقيقة).

40- صلاح غاب عن مباراة واحدة واستبدل أكثر من مرة.. ولعب ما مجموعه 2902 دقيقة.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، واقتنصها جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الموسم الماضي.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

لكنه اكتفى بـ19 هدفا في الموسم الماضي، مقابل 23 لفاردي هداف الدوري.

محمد صلاح برونو فيرناديز هاري كين الدوري الإنجليزي ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
نوير: أليسون يستحق هذه اللحظة.. وكل حارس يحلم بتسجيل هدف الفوز دقيقة | الدوري الإنجليزي
"لبداية الموسم الجديد بالشكل الأمثل".. رويس يعلن عدم مشاركته مع ألمانيا في يورو 2020 23 دقيقة | أوروبا
مباشر – مانشستر يونايتد (1) - (0) فولام.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
أبو جريشة لـ في الجول: نهدف لاستمرار جلال لتوفير استقرار فني.. مطمئن بشأن خصم النقاط ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك – تأهيل للرباعي المصاب.. وعودة أحمد أبو الفتوح ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار – موسيماني: لسنا الأفضل حاليا ولكن.. وأتمنى تحقيق أول فوز لـ الأهلي في جنوب إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: عودة معلول ستكون تدريجية في المباريات.. وموعد جاهزيته ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي في جنوب إفريقيا – تدريبات منفردة لـ معلول وسعد سمير.. ومحاضرة من موسيماني 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 2 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 3 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك