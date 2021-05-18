تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي قبل جولتين من النهاية

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار نجاحه في الدوري الإنجليزي ولو كان فريقه لا يقدم المستويات المطلوبة، كما يثبت تفوقه على العديد من المهاجمين خلال الموسم.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد مرور 36 جولة من الموسم.

أكثر من سجل

1- محمد صلاح (22 هدفا)

1- هاري كين (22 هدفا)

3- برونو فيرنانديز (18 هدفا)

أكثر من سجل من ركلات جزاء

1- برونو فيرنانديز (9 أهداف)

2- محمد صلاح (6 أهداف)

2- جيمي فاردي (6 أهداف)

2- جورجينو (6 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- هاري كين (51 تسديدة)

2- محمد صلاح (50 تسديدة)

3- برونو فيرنانديز (47 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- هاري كين (132 تسديدة)

2- محمد صلاح (116 تسديدة)

2- برونو فيرنانديز (115 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- هناك 7 لاعبين شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بكل الجولات (3240 دقيقة).

40- صلاح غاب عن مباراة واحدة واستبدل أكثر من مرة.. ولعب ما مجموعه 2902 دقيقة.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، واقتنصها جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الموسم الماضي.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

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لكنه اكتفى بـ19 هدفا في الموسم الماضي، مقابل 23 لفاردي هداف الدوري.