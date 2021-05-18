غياب مصري تام عن تعيينات موتسيبي في لجان كاف الدائمة

غابت الأسماء المصرية، عن قرارات تعيينات رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، للجان الاتحاد القاري الدائمة.

وكانت اللجنة التنفيذية قد صدقت على التعيينات التي اقترحها الجنوب إفريقي المنتخب حديثا بالتزكية، على لجنة الطوارئ.

وأعلن كاف تعييناته والتي جاءت بالشكل التالي..

يواصل فوزي لقجع مهمته على رأس اللجنة المالية. تمت الموافقة على القرار في اجتماع اللجنة التنفيذية السابق. لقجع ، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو مجلس فيفا ، سيعاونه نائب الرئيس أندرو كامانجا ، رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم.

ستكون هناك إدارة جديدة للبطولة الرئيسية، وهي كأس أمم إفريقيا، حيث سيترأسها موتسيبي نفسه مع نائبين، هما أوجستين إيمانويل سنجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أماجو ملفين بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

أما بطولة المحليين، فيتولى رئاسة لجنتها الدائمة القائم بأعمال رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سيدو مبومبو نجويا رئاسة اللجنة. يعاونه رئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم موزيس ماجوجو كنائب لرئيس اللجنة.

سيرأس أحمد يحيى ، النائب الثاني لرئيس كاف ورئيس اتحاد موريتانيا لكرة القدم لجنة مسابقات الأندية ونظام إدارة تراخيص الأندية. تم تعيين ماكلين ليتشويتي ، رئيس اتحاد بوتسوانا لكرة القدم ، و جبريلا حميدو هيما ، رئيس اتحاد النيجر لكرة القدم) كنائبين للرئيس.

تدير هذه اللجنة مسابقات دوري الأبطال ، كأس الكونفدرالية ، كأس السوبر ، بالإضافة إلى دوري أبطال السيدات المستحدث بالتعاون مع اللجنة المنظمة للكرة النسائية.

اللجنة المنظمة لمسابقات الشباب:

سيشرف على اللجنة المنظمة لمسابقات فئات الشباب النائب الثالث لرئيس كاف ورئيس اتحاد جيبوتي سليمان وابيري. سيعاونه كل من بيير آلان مونجينجي (الجابون) ومصطفى إيشولا راجي (ليبيريا).

اللجنة المنظمة للكرة النسائية:

قامت إيشا يوهانسن (سيراليون) بتسليم رئاسة اللجنة المنظمة للكرة النسائية إلى النائب الخامس لرئيس كاف ، كنيزات إبراهيم (جزر القمر). مع ذلك، تواصل رئيسة اتحاد سيراليون لكرة القدم يوهانسن ، وهي أيضًا عضو في مجلس فيفا ، مهمتها كنائبة لرئيس اللجنة.

لجنة تطوير كرة الصالات والكرة الشاطئية:

تم تعيين سيتا سانجاري الرئيس السابق لاتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم رئيسًا للجنة تطوير كرة الصالات والكرة الشاطئية. سيكون نائبه هو عبد الغني سعيد عرب (الصومال).

لجنة الشؤون القانونية والاتحادات الوطنية:

يتولى النائب الأول لرئيس كاف أوجستين إيمانويل سنجور مسؤولية رئاسة اللجنة.

سيتولى الفيس شيتي من سيشيل منصب نائب الرئيس.

لجنة كاف الطبية

تم تعيين وديع الجرئ ، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم رئيساً للجنة الطبية. يظل منصب نائب الرئيس شاغراً بصفة مؤقتة.

إلى جانب ذلك، لا يزال الرئيس موتسيبي يتلقى اقتراحات إضافية بشأن كل من لجنة التحكيم ، ولجنة التطوير الفني، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد.