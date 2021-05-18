برونو فيرنانديز لاعب العام في مانشستر يونايتد

حصد البرتغالي برونو فيرنانديز جائزة أفضل لاعب في العام بصفوف نادي مانشستر يونايتد للموسم الثاني تواليا، والتي تُعرف باسم "جائزة السير مات باسبي".

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وصّوت مشجعو الشياطين الحمر حول أكثر من 200 دولة حول العالم واجمعوا على تفوق البرتغالي.

وفاز برونو بالجائزة بعدما حصل على 63% من نسبة الأصوات متفوقا على لوك شاو وإدينسون كافاني.

وتوج برونو بجائزة الموسم الماضي رغم انضمامه في سوق الانتقالات الشتوية.

He's out of this world 🪐💫 🥁 Introducing our 𝗦𝗶𝗿 𝗠𝗮𝘁𝘁 𝗕𝘂𝘀𝗯𝘆 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿, presented by @adidasfootball, @B_Fernandes8 🏆#MUFC #MUFCPOTY — Manchester United (@ManUtd) May 18, 2021

وفي الموسم الحالي، سجل صاحب الـ 26 عاما 28 هدفا وصنع 17 في 56 مباراة بجميع المسابقات.

كما ارتدى شارة قيادة الفريق أمام ليفربول في غياب هاري ماجواير.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي شهري نوفمبر وديسمبر 2020 ورُشح للجائزة في شهري أكتوبر 2020 وفبراير الماضي.

الجدير بالذكر أن دافيد دي خيا الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 4 ألقاب يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 3 مرات.

فيما عادل برونو كل من الأسكتلندي براين ماكلير والأيرلندي روي كين والإنجليزي واين روني والهولندي رود فان نستلروي والفرنسي إريك كانتونا بحصدها مرتين.