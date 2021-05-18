برونو فيرنانديز لاعب العام في مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 15:41

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز يحتفل بهدف مانشستر يونايتد في لبفربول

حصد البرتغالي برونو فيرنانديز جائزة أفضل لاعب في العام بصفوف نادي مانشستر يونايتد للموسم الثاني تواليا، والتي تُعرف باسم "جائزة السير مات باسبي".

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وصّوت مشجعو الشياطين الحمر حول أكثر من 200 دولة حول العالم واجمعوا على تفوق البرتغالي.

وفاز برونو بالجائزة بعدما حصل على 63% من نسبة الأصوات متفوقا على لوك شاو وإدينسون كافاني.

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وتوج برونو بجائزة الموسم الماضي رغم انضمامه في سوق الانتقالات الشتوية.

وفي الموسم الحالي، سجل صاحب الـ 26 عاما 28 هدفا وصنع 17 في 56 مباراة بجميع المسابقات.

كما ارتدى شارة قيادة الفريق أمام ليفربول في غياب هاري ماجواير.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي شهري نوفمبر وديسمبر 2020 ورُشح للجائزة في شهري أكتوبر 2020 وفبراير الماضي.

الجدير بالذكر أن دافيد دي خيا الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 4 ألقاب يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 3 مرات.

فيما عادل برونو كل من الأسكتلندي براين ماكلير والأيرلندي روي كين والإنجليزي واين روني والهولندي رود فان نستلروي والفرنسي إريك كانتونا بحصدها مرتين.

برونو فيرنانديش مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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