تياجو: مواجهة بيرنلي أصعب من مباراة الجولة الأخيرة

يعتقد تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول أن مباراة الفريق المقبلة ضد بيرنلي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي أصعب من لقاء الجولة الختامية.

ويحل ليفربول الذي يصارع على مراكز دوري أبطال أوروبا ضيفا على بيرنلي يوم الأربعاء ضمن الجولة 37 من المسابقة قبل أن يستضيف كريستال بالاس الأحد المقبل في ملعب أنفيلد في اليوم الختامي.

وقال تياجو لموقع ناديه: "أولاً وقبل كل شيء، علينا مواجهة بيرنلي هناك، وستكون مباراة صعبة. أعتقد أن هذه المباراة بمثابة مباراة نهائية بالنسبة لنا".

وأضاف "لقاء بيرنلي سيكون اللقاء الأصعب والأهم وليس المباراة التالية ضد كريستال بالاس".

ليفربول يسعى للفوز بالمباراتين في ظل الصراع على مركز مؤهل لدوري الأبطال، فمنافسيه تشيلسي وليستر سيتي سيلعبان سويا يوم الثلاثاء وهي فرصة لفقد أحدهما أو كلاهما لنقاط.

وعن هدف أليسون القاتل في شباك وست بروميتش ألبيون أوضح تياجو "كنا عاطفيين للغاية مع هذا الموقف بسبب كل ما مررنا به، وخاصة أليسون".

وأكمل "نحن سعداء للغاية بالمباراة التي قدمناها ولكننا أكثر سعادة بسبب أليسون".

واستمر "حاولنا جميعًا التسجيل لكننا نواجه حراس مرمى رائعون. نظرنا فقط إلى الساعة في النهاية، اللحظة الأخيرة، وقلنا لأنفسنا نحن الآن نصنع الفرص ولكنها لا تأتي. لكن في النهاية، انظروا ما حدث".

وبعدما كان الجميع ينتظر نهاية المباراة بالتعادل 1-1 تقدم أليسون إلى منطقة جزاء وست بروميتش وقابل الضربة الركنية برأسية قوية ليضع الكرة في الشباك مسجلا هدف انتصار ليفربول.

وكان وست بروميتش قد تقدّم في اللقاء قبل أن يتعادل ليفربول بواسطة محمد صلاح، ثم لعب أليسون دور البطولة بتسجيل هدف الانتصار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية.

وتمسك ليفربول بهذا الفوز بالمنافسة على المركز الرابع بعدما وصل إلى النقطة 63 في المركز الخامس بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وبفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي الثالث.

بينما تجمد رصيد وست بروميتش ألبيون عند النقطة 26 في المركز الـ19 وقبل الأخير.