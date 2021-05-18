كلوب: لا أشك في حب صلاح لـ ليفربول

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 14:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

لا يشك يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في حب محمد صلاح للفريق، وأوضح أنه ليس في حاجة لرؤية ردود أفعاله حتى يعلم ذلك.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صلاح سجل هدفا تعادل به ليفربول مع وست بروميتش ألبيون قبل أن يحرز أليسون بيكر هدفا تاريخيا اقتنص الفوز للريدز في اللحظات الأخيرة ليظهر الدولي المصري سعادة بالغة في الاحتفال بهذا الهدف.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "لست متفاجئا بفرحة صلاح الجنونية بهدف أليسون، استطعت أن أرى الإرادة والتصميم في وجهه".

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وأضاف "أعرف مدى التزام صلاح تجاه هذا الفريق وهذا النادي، ولست بحاجة إلى احتفال بهدف لمعرفة ذلك".

وأكمل الألماني "صلاح يبذل قصارى جهده مع ليفربول، ولم أكن أشك في حبه لهذا النادي ولزملائه".

وأتم كلوب "صلاح مفيد للغاية لنا ونأمل أن يستمر تألقه بالمباراتين الأخيرتين".

وبعدما كان الجميع ينتظر نهاية المباراة بالتعادل 1-1 تقدم أليسون إلى منطقة جزاء وست بروميتش وقابل الضربة الركنية برأسية قوية ليضع الكرة في الشباك مسجلا هدف انتصار ليفربول.

وكان وست بروميتش قد تقدّم في اللقاء قبل أن يتعادل ليفربول بواسطة محمد صلاح، ثم لعب أليسون دور البطولة بتسجيل هدف الانتصار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية.

وتمسك ليفربول بهذا الفوز بالمنافسة على المركز الرابع بعدما وصل إلى النقطة 63 في المركز الخامس بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وبفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي الثالث.

ويحل ليفربول الذي يصارع على مراكز دوري أبطال أوروبا ضيفا على بيرنلي يوم الأربعاء ضمن الجولة 37 من المسابقة قبل أن يستضيف كريستال بالاس الأحد المقبل في ملعب أنفيلد في اليوم الختامي.

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