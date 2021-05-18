فيرديناند: صلاح لا ينال الاحترام الذي يستحقه

يرى ريو فيرديناند أسطورة دفاع مانشستر يونايتد أن محمد صلاح مهاجم ليفربول لا ينال الاحترام الذي يستحقه.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

رغم تدهور مستوى ليفربول هذا الموسم، غير أن صلاح يواصل تسجيل الأهداف والمنافسة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي.

قال فرديناند في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "صلاح ينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي مرة أخرى في هذا الدوري الصعب وهو ليس ضمن فريق الموسم لبعض المحللين، لا أفهم ذلك".

وأضاف الدولي الإنجليزي السابق "صلاح لا ينال الاحترام الذي يستحقه".

وواصل "محمد صلاح لاعب عظيم للغاية، ويحطم الأرقام القياسية عامًا تلو الآخر".

وأتم "لقد أصبح من المعتاد رؤية اسمه في قمة أي ترتيب للاعبين، إنه خارج المنافسة".

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، واقتنصها جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الموسم الماضي.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

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لكنه اكتفى بـ19 هدفا في الموسم الماضي، مقابل 23 لفاردي هداف الدوري.