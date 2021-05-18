كانتونا وروي كين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

انضم ثنائي مانشستر يونايتد الأسبق، الفرنسي إريك كانتونا والأيرلندي روي كين إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي Hall of Fame.

وكان الفرنسي تييري هنري والإنجليزي آلان شيرار أول لاعبين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي.

وكشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي في وقت سابق عن الاستقرار لضم 6 لاعبين آخرين بجانب الثنائي هذا العام وسيتم فتح التصويت للجماهير للمشاركة في الاختيار.

كانتونا ارتدى قميص ناديي ليدز يونايتد (قبل حقبة الدوري الإنجليزي عام 1992) ومانشستر يونايتد، وشارك بقميص الشياطين الحمر في 156 مباراة وسجل 70 هدفا، وصنع 56 هدفا.

وتوج بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات وفاز بجائزة لاعب الشهر مرة واحدة.

وصرّح الفرنسي في فيديو نُشر عبر حساب الدوري الإنجليزي على تويتر عقب الإعلان، قائلا: "الآخرون جميعهم رائعون. لكنني؟ أنا استثنائي".

وأضاف "أنا سعيد للغاية وفخور، لكن في الوقت ذاته لست متفاجئا، كانت المفاجأة هي عدم اختياري، لست متفاجئا".

وأكمل "ألعب وأحب كرة القدم وحلمت بها منذ أن كنت صغيرا، وبالطبع اللعب في إنجلترا كان حلما للجميع وكذلك الدوري الإنجليزي الممتاز".

وواصل "كنت محظوظا باللعب مع فريق مليء بلاعبين ومدرب وجماهير رائعة، لأننا فزنا واستمتعنا بذلك، وهذه كرة القدم التي حلمت بها".

وتابع "لأن مانشستر يونايتد نادي يريد الفوز بكل شيء، لكن بطريقة جيدة، كانت هذه هوية وفلسفة هذا النادي".

"The others are all great. But me? I'm exceptional" Known as 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠, Eric Cantona reflects on his iconic career and becoming the newest #PLHallOfFame inductee pic.twitter.com/lg1UROCEzK — Premier League (@premierleague) May 18, 2021

وانضم كين إلى القائمة كرابع لاعب بعد الثلاثي السابق، إذ خاض بقميص الشياطين الحمر 366 مباراة وسجل 39 هدفا وصنع 33 هدفا.

وفاز بلقب الدوري الإنجليزي 7 مرات وجائزة أفضل لاعب في الشهر مرتين.

ولعب كين والذي شغل مركز خط الوسط في مانشستر يونايتد بين 1993 و2005 عقب الانضمام من نوتنجام فوريست.

Accomplished and competitive, a fierce leader who defined the role of club captain 🔴⚪️⚫️ Roy Keane is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/zp8gkm8VVi — Premier League (@premierleague) May 18, 2021

ويتم الأخذ في الاعتبار مسيرة اللاعب في الدوري الإنجليزي فقط من أجل ترشيحه ويجب أن يكون قد شارك في 250 مباراة بالمسابقة إن لم يحقق أيا من الإنجازات التالية:

- لعب 200 مباراة لفريق واحد في الدوري الإنجليزي.

- اختياره في أي من فرق الدوري الإنجليزي للعقد.

- الفوز بجائزة الحذاء الذهبي أو القفاز الذهبي في الدوري.

- حصوله على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

- الحصول على الدوري الإنجليزي ثلاث مرات من قبل.

- سجل 100 هدف في الدوري أو حافظ على نظافة شباكه 100 مباراة إذا كان حارس مرمى.