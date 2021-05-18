كريستال بالاس يعلن رحيل روي هودجسون بنهاية الموسم

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي رحيل مدربه روي هودجسون عن قيادة الفريق الفنية بنهاية الموسم الحالي 2020-2021.

وستكون مباراة ليفربول في أنفليد بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي هي الأخيرة له والتي تحمل رقم 162 مع الفريق المُلقب بـ "النسور".

وتولى هودجسون تدريب بالاس في سبتمبر 2017 ولمدة 4 مواسم.

وقال هودجسون لموقع النادي الرسمي: "بعد أكثر من 45 عاما من التدريب، قررت أن الوقت مناسب لي للابتعاد عن قسوة الدوري الإنجليزي، لذا ستكون آخر مباراتين لي كمدرب لفريق كريستال بالاس".

وأضاف "لقد كانت فترة مجزية بشكل خاص في حياتي الكروية ومسيرتي الكروية لأتمكن من قضاء هذه المواسم الأربعة الأخيرة مع بالاس. أشعر الآن أنه في نهاية موسم ناجح آخر، حيث ضمنّا البقاء في الدوري الإنجليزي، فإن اللحظة مناسبة لي للتخلي عن مسؤولياتي في أن أكون مديرا فنيا".

المدرب البالغ 73 عاما قاد الفريق حتى الآن في 160 مباراة فاز في 54 وتعادل في 38 وخسر 68.

ويحتل بالاس المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة الموسم الحالي قبل جولتين فقط على نهاية الموسم، إذ سيلتقي أرسنال ثم ليفربول.

وفقا لعدة تقارير إنجليزية فأن فرانك لامبارد المدير الفني السابق لديربي كاونتي وتشيلسي الأقرب لقيادة النسور في الموسم المقبل وخلافة هودسون.

ويعد هودجسون ذو تاريخ تدريبي حافل إذ سبق له تدريب منتخبات سويسرا والإمارات وفنلندا وإنجلترا، كما درب أندية مالمو السويدي وبلاكبيرن الإنجليزي وإنتر وأودينيزي الإيطاليان وفولام وليفربول ووست بروميتش ألبيون وأخيرا كريستال بالاس.