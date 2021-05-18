ربيعة: مواجهة صنداونز تحتاج للأداء برجولة والالتحامات ضده ليست "عصبية"

قال رامي ربيعة مدافع الأهلي، إن فريقه يسعى لمواصلة السير للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة، مشددا أن مواجهة صنداونز تحتوي على تفاصيل دفاعية معينة، شرحها للموقع الرسمي للأهلي.

وقال ربيعة، قبل أيام من خوض مواجهة الإياب أمام صنداونز الجنوب إفريقي في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز 2-0 ذهابا: "الفريق يسعى بكل قوة لتخطي عقبة صنداونز والوصول للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة مشوار الحفاظ على اللقب والتتويج بالبطولة والنجمة العاشرة".

وأردف "واجهنا فريق صنداونز في جولة الذهاب بالقاهرة، وحققنا الفوز بهدفين دون رد، ولكن تسجيل هدفين في شباك فريق مثل صنداونز، بكل تأكيد لا يعني حسم التأهل.. الفريق الجنوب إفريقي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ويلعب كرة قدم رائعة".

وأوضح "أمامنا شوط ثانٍ أمام صنداونز في جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل، نحن نحترم المنافس بكل تأكيد، ونسعى إلى حسم التأهل إلى نصف النهائي من بريتوريا".

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وأكمل "اللعب أمام فريق يتمتع بالقوة الجسمانية، إلى جانب المهارة، يحتاج إلى الأداء برجولة، وقد تكون هناك التحاما قد يراها البعض نوعا من العصبية وهي رؤية في غير محلها، وغير صائبة إلى حد كبير".

واستدرك "خلال مباراة الذهاب بالقاهرة نجح الأهلي في الضغط بشكل جيد جداً على لاعبي صنداونز، واستطاع تحقيق الفوز بهدفين، وهي نتيجة جيدة، ولكن لم تحسم التأهل، خاصة أن هناك مباراة ثانية بين الفريق في بريتوريا".

وشدد "عندما تفوز بهدفين في القاهرة، ويتبقى على تحقيق هدفك 90 دقيقة من المؤكد أنك لن تضيع مجهودك، سوف تبذل أقصى جهد من أجل حسم التأهل ومواصلة السير بحثا عن اللقب العاشر".

وأتم "جماهير الأهلي دائما ما تكون داعمة للنادي، وتساند اللاعبين بشكل دائم بغض النظر عن اسم اللاعب الذي يشارك في أي مباراة؛ لأن مصلحة الأهلي هي الأهم، وجميع اللاعبين أيضا يرغبون دائما في أن يكون الأهلي في أفضل صورة، وفي مكانة تليق بتاريخ نادي القرن".