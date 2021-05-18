حوار – محمد شريف: أريد كتابة التاريخ مع الأهلي.. وصنداونز لا يحتاج للحديث عنه

قال محمد شريف مهاجم الأهلي، إنه يسعى لكتابة تاريخ شخصي مع القلعة الحمراء، في حوار أجراه للموقع الرسمي للنادي.

وقال شريف، قبل أيام من خوض مواجهة الإياب أمام صنداونز الجنوب إفريقي في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز 2-0 ذهابا: "الأهلي أمامه مواجهة صعبة أمام صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. الفريق يسعى إلى التأهل إلى الدور نصف النهائي من بريتوريا".

وأكمل "جميع اللاعبين لديهم هدف محدد، وهو حسم الصعود إلى دور نصف النهائي من جنوب إفريقيا، وتقديم مباراة قوية تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي".

وأردف "الفوز على صنداونز في القاهرة خطوة مهمة، ولكن الأهلي لم يتأهل إلى الدور النصف النهائي، هناك شوط ثانٍ في جنوب إفريقيا، ونحن على درجة عالية من الاستعداد والتركيز لحسم التأهل في مواجهة السبت المقبل".

وأوضح "نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في بريتوريا، ونسعى بكل قوة من أجل تحقيق ذلك، الجهاز الفني واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا في التحضير لمواجهة صنداونز والتي جاءت بعد فترة من الضغط؛ بسبب توالي المباريات، ولكن هذا هو قدر الأهلي، وأي لاعب يشارك مع الفريق قادر على تحمل المسؤولية وتحمل الضغوط مهما بلغت شدتها".

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وأكمل "في الفترة الماضية شارك الأهلي في كأس العالم للأندية، ثم منافسات الدوري، وهناك مباراة على كأس السوبر الإفريقي، والآن لا حديث يعلو فوق مباراة صنداونز بطل جنوب إفريقيا التي يسعى خلالها الأهلي إلى حسم تأهله إلى الدور النصف النهائي في دوري الأبطال".

واستدرك "صنداونز لا يحتاج إلى الحديث عنه، فتاريخه في السنوات الأخيرة يؤكد أنه فريق يستحق الاحترام، وبصفة عامة عندما يصل فريق إلى دور ربع النهائي في بطولة بحجم دوري أبطال إفريقيا، فمن المؤكد أنه فريق مميز ويمتلك المقومات والعناصر الجيدة".

وشدد "الفريق دائما ما يكون في تحدٍ جديد في كل مباراة يشارك بها، وكل بطولة يكون متواجد فيها، والفوز دائما ما يكون الهدف الأول الذي يسعى إليه الفريق على مدار الأجيال المتعاقبة على النادي والتي ارتدت قميص الأهلي".

وكشف "أتطلع بشكل شخصي لكتابة تاريخ مع الأهلي من خلال الفوز بالألقاب والبطولات، وهذه الرغبة هي حلم مشترك لجميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق".

وأوضح "ثقة الجهاز الفني والجماهير بكل تأكيد دافع قوي بالنسبة لي؛ لبذل مجهود إضافي من أجل إسعاد الجماهير وتنفيذ تعليمات الجهاز في المباريات التي أشارك فيها، وهدفنا واحد نسعى إلى الوصول إليه، ورغبتنا مشتركة في الوصول بالأهلي دائما إلى الفوز والتواجد على منصات التتويج".

وأتم "أسعى بكل قوة من أجل إسعاد جماهير الأهلي، التي تعد السند الحقيقي والداعم القوي للفريق".