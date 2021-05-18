الأهلي يعلن صعوبة مشاركة معلول ضد صنداونز وجاهزيته للسوبر الإفريقي.. وموقف حمدي فتحي

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، عن موقف علي معلول ظهير أيسر الفريق من المباريات المقبلة.

وقال أبو عبلة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "معلول أجرى أشعة رنين قبل السفر من القاهرة أكدت التئام موضع الإصابة بشكل كامل، والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في البرنامج الخاص به من خلال مشاركته في جزء من المران الجماعي".

وأوضح "فرصة مشاركة معلول أمام صنداونز صعبة، فيما سيكون متاحا تحت تصرف ورؤية الجهاز الفني في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري في قطر".

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وفي المقابل، أوضح أبو عبلة أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، أجرى أشعة في القاهرة قبل سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا، وكشفت نتائج الأشعة عن وجود التئام شبه كامل في موضع إصابته.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن نسبة لحاق فتحي بمواجهة صن داونز متوسطة، بينما نسبة لحاقه بمباراة نهضة بركان قوية.

وفاز الأهلي في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ضد صنداونز، 2-0.

وكان معلول قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية في كأس العالم للأندية في فبراير الماضي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

وضم الجهاز الفني معلول إلى قائمة الفريق المتواجدة في جنوب إفريقيا، بعد الاطمئنان على حالته، على أن يتم تجهيزه للتواجد مع الفريق في مباراة نهضة بركان.

ويؤدي الفريق مرانه الأول عصر اليوم الثلاثاء، استعدادا للمباراة في ظل إجراءات احترازية مشددة، طبقتها العثة فور وصولها.

وشدد الجهاز الطبي بحسب الموقع الرسمي للنادي على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة طبيا؛ للوقاية من فيروس كورونا.