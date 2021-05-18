الأهلي يعلن صعوبة مشاركة معلول ضد صنداونز وجاهزيته للسوبر الإفريقي.. وموقف حمدي فتحي

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 11:16

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - الأهلي

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، عن موقف علي معلول ظهير أيسر الفريق من المباريات المقبلة.

وقال أبو عبلة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "معلول أجرى أشعة رنين قبل السفر من القاهرة أكدت التئام موضع الإصابة بشكل كامل، والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في البرنامج الخاص به من خلال مشاركته في جزء من المران الجماعي".

وأوضح "فرصة مشاركة معلول أمام صنداونز صعبة، فيما سيكون متاحا تحت تصرف ورؤية الجهاز الفني في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري في قطر".

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي – عودة معلول وحمدي فتحي.. وغياب مروان محسن أمام صنداونز عبد الحفيظ يوضح موقف معلول وحمدي فتحي ويؤكد: الجهاز الفني لديه قناعة كاملة بـ الشحات مدرب صنداونز: أيمن أشرف يجعل معلول يقوم بما لا يفعله أي لاعب في إفريقيا.. وموسيماني رائع

وفي المقابل، أوضح أبو عبلة أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، أجرى أشعة في القاهرة قبل سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا، وكشفت نتائج الأشعة عن وجود التئام شبه كامل في موضع إصابته.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن نسبة لحاق فتحي بمواجهة صن داونز متوسطة، بينما نسبة لحاقه بمباراة نهضة بركان قوية.

وفاز الأهلي في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ضد صنداونز، 2-0.

وكان معلول قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية في كأس العالم للأندية في فبراير الماضي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

وضم الجهاز الفني معلول إلى قائمة الفريق المتواجدة في جنوب إفريقيا، بعد الاطمئنان على حالته، على أن يتم تجهيزه للتواجد مع الفريق في مباراة نهضة بركان.

ويؤدي الفريق مرانه الأول عصر اليوم الثلاثاء، استعدادا للمباراة في ظل إجراءات احترازية مشددة، طبقتها العثة فور وصولها.

وشدد الجهاز الطبي بحسب الموقع الرسمي للنادي على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة طبيا؛ للوقاية من فيروس كورونا.

الأهلي صنداونز نهضة بركان في إفريقيا علي معلول
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيرديناند: صلاح لا ينال الاحترام الذي يستحقه 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كانتونا وروي كين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: تمت.. ألابا إلى ريال مدريد 26 دقيقة | ميركاتو
ميتشو: الزمالك مازال يلعب بطريقتي.. اللاعبون والمشجعون يشهدون بذلك 30 دقيقة | مصر
مرتديا قميص ساسولو.. القبض على والد مهاجم جنوى لتحطيمه سيارات في نادي روما 38 دقيقة | الدوري الإيطالي
عضو تنفيذية الزمالك: شركات الكرة تأخرت 4 سنوات لعدم احترافية إدارات الأندية 49 دقيقة | مصر
يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد 55 دقيقة | الدوري الإيطالي
أحمد سامي: مصطفى فتحي ظُلم.. وناصر ماهر سينضم لـ سموحة لو ترك الأهلي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 2 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 3 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك