ماونت يفوز بلقب لاعب الموسم في تشيلسي

فاز ماسون ماونت لاعب وسط تشيلسي اليافع، بلقب لاعب الموسم في صفوف فريقه، بتصويت الجماهير.

ماسون ماونت النادي : تشيلسي تشيلسي

ويتسلم ماونت الجائزة اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق مواجهة فريقه ضد ليستر سيتي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، في ملعب ستامفورد بريدج.

وكان ماونت أحد العناصر الأساسية في موسم، يبدو وأنه سيكون ناجحا للزرق.

تشيلسي يحتل المركز الثالث في الدوري، وحل وصيفا لكأس الاتحاد الإنجليزي، وأمامه فرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه حينما يواجه مانشستر سيتي في بورتو.

وفي قلب تألق تشيلسي كان ماونت صاحب الـ 22 عاما، والذي سجل 10 أهداف وصنع 8 هذا الموسم عبر كل البطولات.

وفي الـ 10 سنوات الماضية، فاز بهذه الجائزة أمثال خوان ماتا وبيتر تشيك وويليان وإدين هازارد ونجولو كانتي.

وفاز بهذه الجائزة العام الماضي ماتيو كوفاسيتش.