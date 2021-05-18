ماونت يفوز بلقب لاعب الموسم في تشيلسي

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 10:50

كتب : FilGoal

ماونت

فاز ماسون ماونت لاعب وسط تشيلسي اليافع، بلقب لاعب الموسم في صفوف فريقه، بتصويت الجماهير.

ماسون ماونت

النادي : تشيلسي

تشيلسي

ويتسلم ماونت الجائزة اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق مواجهة فريقه ضد ليستر سيتي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، في ملعب ستامفورد بريدج.

وكان ماونت أحد العناصر الأساسية في موسم، يبدو وأنه سيكون ناجحا للزرق.

تشيلسي يحتل المركز الثالث في الدوري، وحل وصيفا لكأس الاتحاد الإنجليزي، وأمامه فرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه حينما يواجه مانشستر سيتي في بورتو.

وفي قلب تألق تشيلسي كان ماونت صاحب الـ 22 عاما، والذي سجل 10 أهداف وصنع 8 هذا الموسم عبر كل البطولات.

وفي الـ 10 سنوات الماضية، فاز بهذه الجائزة أمثال خوان ماتا وبيتر تشيك وويليان وإدين هازارد ونجولو كانتي.

وفاز بهذه الجائزة العام الماضي ماتيو كوفاسيتش.

ماسون ماونت تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليكيب تفجرها: بنزيمة قد يكون ضمن قائمة فرنسا لـ يورو 2020.. والمخضرم يثير الشكوك 11 دقيقة | أوروبا
ربيعة: مواجهة صنداونز تحتاج للأداء برجولة والالتحامات ضده ليست "عصبية" 32 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
حوار – محمد شريف: أريد كتابة التاريخ مع الأهلي.. وصنداونز لا يحتاج للحديث عنه 45 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يعلن صعوبة مشاركة معلول ضد صنداونز وجاهزيته للسوبر الإفريقي.. وموقف حمدي فتحي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كيف فاز الأهلي ضد صنداونز في لقاء "يُكسب ولا يُلعب" ساعة | تحليل في الجول
ماونت يفوز بلقب لاعب الموسم في تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
بعثة الأهلي تصل جنوب إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات الثلاثاء 18 مايو 2021.. صراع ثأري في إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 2 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 3 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك