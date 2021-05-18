بعثة الأهلي تصل جنوب إفريقيا

وصلت بعثة الأهلي برئاسة رئيس النادي محمود الخطيب، إلى جنوب إفريقيا، بعد رحلة استغرقت 12 ساعة وتخللها ترانزيت للتزود بالوقود في أسوان.

ويواجه الأهلي صنداونز الجنوب إفريقي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل.

وفاز الأهلي ذهابا 2-0 بهدفي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

عاد علي معلول وحمدي فتحي لاعبا الأهلي للظهور في قائمة الفريق للمرة الأولى منذ عدة أشهر.

كما شهدت قائمة الأهلي غياب مروان محسن مهاجم الفريق عنها بسبب آلام الركبة.

وأتت القائمة كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- حمزء علاء

في الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- بدر بانون- محمود متولي- سعد سمير- أيمن أشرف- محمود وحيد- محمد هاني- أحمد رمضان "بيكهام"- علي معلول

في الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- أكرم توفيق- حمدي فتحي- محمد مجدي "أفشة" – ناصر ماهر- طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- وليد سليمان- محمود عبد المنعم "كهربا"- جونيور أجايي

في الهجوم: صلاح محسن- محمد شريف- والتر بواليا