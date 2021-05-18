مواعيد مباريات الثلاثاء 18 مايو 2021.. صراع ثأري في إنجلترا

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 10:23

كتب : FilGoal

تشيلسي

تُلعب عدة مباريات من الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء.

وربما أهم مباراة ستجمع بين تشيلسي صاحب المركز الثالث، وليستر سيتي المتوج مؤخرا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب تشيلسي نفسه، وهو في المركز الرابع في الدوري.

ويستهدف الفريقان تثبيت مكانهما في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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كما يخرج مانشستر سيتي لمواجهة برايتون، ويستضيف مانشستر يونايتد فولام.

طالع كل مواعيد مباريات اليوم من هنا..

مواعيد مباريات الثلاثاء 18 مايو 2021
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