الشناوي وديانج في فريق الأسبوع لذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا
الإثنين، 17 مايو 2021 - 23:14
كتب : FilGoal
اختير محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وأليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر ضمن تشكيل فريق الأسبوع في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي فاز على ماميلودي صنداونز في هاب ربع نهائي أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي بهدفين دون رد.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي "الأهلي"
في الدفاع: يحيى عطيات الله "الوداد"- ميلود ربيعي "مولودية الجزائر"- إيريك ماتوهو "كايزر تشيفز"- مختار بلختير "شباب بلوزداد"
في الوسط: أليو ديانج "الأهلي"- أمير سعود "شباب بلوزداد"- يحيى جبران "الوداد"- زكريا دراوي "شباب بلوزداد"
في الهجوم: سمير نوركوفيتش "كايزر تشيفز"- ديفيد كاسترو "كايزر تشيفز"
3️⃣🇩🇿 @Crbelouizdadoff
3️⃣🇿🇦 @KaizerChiefs
2️⃣🇪🇬 @AlAhly
2⃣🇲🇦 @WACofficiel
1️⃣🇩🇿 @mcalgerdoyen
The #TotalCAFCL team of the week is here! 🔝👏 pic.twitter.com/fNNU5b5bRL— Total CAFCL - Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) May 17, 2021