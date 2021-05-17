الشناوي وديانج في فريق الأسبوع لذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا

اختير محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وأليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر ضمن تشكيل فريق الأسبوع في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز على ماميلودي صنداونز في هاب ربع نهائي أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي "الأهلي"

في الدفاع: يحيى عطيات الله "الوداد"- ميلود ربيعي "مولودية الجزائر"- إيريك ماتوهو "كايزر تشيفز"- مختار بلختير "شباب بلوزداد"

في الوسط: أليو ديانج "الأهلي"- أمير سعود "شباب بلوزداد"- يحيى جبران "الوداد"- زكريا دراوي "شباب بلوزداد"

في الهجوم: سمير نوركوفيتش "كايزر تشيفز"- ديفيد كاسترو "كايزر تشيفز"