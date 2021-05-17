الشناوي وديانج في فريق الأسبوع لذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا

الإثنين، 17 مايو 2021 - 23:14

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي - صنداونز

اختير محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وأليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر ضمن تشكيل فريق الأسبوع في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز على ماميلودي صنداونز في هاب ربع نهائي أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا.

أخبار متعلقة
مدرب صنداونز: الأهلي ليس جيدا في الدفاع.. لن يصمدوا لو هاجموا لـ90 دقيقة محمد فضل: عرضنا بانون على كارتيرون في الأهلي لكنه فضل كوليبالي الأهلي يعلن إصابة مصطفى شوبير بفيروس كورونا

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي "الأهلي"

في الدفاع: يحيى عطيات الله "الوداد"- ميلود ربيعي "مولودية الجزائر"- إيريك ماتوهو "كايزر تشيفز"- مختار بلختير "شباب بلوزداد"

في الوسط: أليو ديانج "الأهلي"- أمير سعود "شباب بلوزداد"- يحيى جبران "الوداد"- زكريا دراوي "شباب بلوزداد"

في الهجوم: سمير نوركوفيتش "كايزر تشيفز"- ديفيد كاسترو "كايزر تشيفز"

الشناوي الأهلي ديانج في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يعلن تأسيس شركة كرة القدم 5 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ميندي لن ينضم لقائمة فرنسا في يورو 2020 9 دقيقة | أوروبا
الشناوي وديانج في فريق الأسبوع لذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
داركسلر يجدد تعاقده مع سان جيرمان 17 دقيقة | الدوري الفرنسي
كريم شحاتة مديرا رياضيا لفريق البنك الأهلي 29 دقيقة | الدوري المصري
بسبب اليورو.. ماركا: راحة مبكرة لبيدري من برشلونة 40 دقيقة | الدوري الإسباني
سجل سيئ لأتليتكو ومتفاوت للريال.. ماذا تقول الأرقام قبل جولة الحسم في الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
خطوة على النهائي.. بورنموث يتغلب على برينتفورد في ملحق التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 2 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 3 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك