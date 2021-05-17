مدرب صنداونز: الأهلي ليس جيدا في الدفاع.. لن يصمدوا لو هاجموا لـ90 دقيقة

يؤمن مانكوبا مانجيثي المدير الفني لماميلودي صنداونز أن الأهلي ليس جيدا في اللعب بأسلوب دفاعي مؤكدا أن الفريق الأحمر لن يستطيع الصمود لـ90 دقيقة في بريتوريا لو لعب بنفس الحدة مثلما حدث في لقاء الذهاب.

ويحل الأهلي السبت المقبل ضيفا على صندوانز لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وقال مانجيثي في تصريحات للصحفيين نقلها موقع "سوكرلادوما" الجنوب إفريقي: "المشكلة الأكبر هي كيفية تعامل الأهلي مع المباراة لأنه لن يستمر طويلا إن لعب بنفس الحدة التي لعب بها في القاهرة".

وأردف "سيضطر الأهلي للاعتماد على الهجمات المرتدة".

وشدد "ولا أعتقد أن الأهلي فريق جيد في الدفاع واللعب حول منطقة جزائه وعندما يعود للعمق في منتصف ملعبه".

وأوضح "أعتقد هذا ما جعلنا نظهر بشكل أفضل في الشوط الثاني لأنهم لم يضغطوا علينا من الأمام، لقد تراجعوا وذلك أعطانا مساحة أكبر قليلا للوصول إلى نصف المساحات والمساحات خلف لاعبي الوسط وكذلك اللعب بين الخطوط".

وأردف مانجيثي "الأهلي ليس فريقا دفاعيا، هو فريق عادة جيد في الهجوم، لكن لو هاجمونا في بريتوريا لا أراهم يصمدون لـ90 دقيقة".

وعن المباراة السابقة قال: "كما توقعت دائما هي مباراة صعبة ضد الأهلي، لكنني أؤمن إننا لعبنا جيدا جدا ولكن واجهنا سوء حظ بعدم تسجيل أي هدف، لم أر فريقا يأتي إلى مصر ويتفوق على الأهلي في الاستحواذ".

وأكمل "ورؤية الأهلي يلعب على الهجمات المرتدة كان أمرا مثيرا بالنسبة لي، ولكن هذا الشوط الأول والشوط الثاني يجمعنا في جوهانسبرج".

وأتم "بدأنا المباراة جيدا ولعبنا جيدا في نصف المساحات وأجبرناهم على العودة للخلف لكن لسوء الحظ لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا وارتطمت الكرة في القائم مرة وأهدرنا رأسية من ركلة ركنية، الشوط الثاني كان جيدا ولكننا لم نخلق فيه فرصا مثما فعلنا في الشوط الأول".