سكاي: كين طلب الرحيل عن توتنام.. واهتمام ثلاثي بخدماته

يبدو أن علاقة هاري كين مع توتنام اقتربت من الانتهاء بعدما طلب المهاجم الإنجليزي الرحيل عن الفريق اللندني.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فقد أبلغ كين إدارة توتنام برغبته في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويرغب كين في الاستمرار في الدوري الإنجليزي، ولذلك بدأت أندية القمة في التفاوض مع ممثليه.

ووفقا لتقرير الشبكة البريطانية، فإن أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي تواصلت مع ممثلي اللاعب للحصول على خدماته.

ويرغب كين في حسم مستقبله قبل بداية بطولة أوروبا "يورو 2020".

وأوضح التقرير إلى أن إدارة توتنام كانت قد أقنعت كين بالبقاء مع الفريق في الموسم الماضي، لوجود جوزيه مورينيو على رأس القيادة الفنية للفريق.

لكن بعد تراجع نتائج الفريق ورحيل مورينيو وفقدان فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فإن كين طلب مجددا الرحيل ويبدو أن الإدارة لن تتمكن من تغيير قراره.

ويتصدر كين قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي –بالتساوي مع محمد صلاح نجم ليفربول- برصيد 22 هدفا.

ويعد كين من ناشئين توتنام، لكنه لعب لأندية ميلوال ونورويتش سيتي وليستر سيتي على سبيل الإعارة بين عامي 2012 و2013.

ولعب كين 334 مباراة وسجل 220 هدفا في كل المسابقات مع توتنام.

وينتهي عقد كين مع توتنام عام 2024.