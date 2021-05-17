عبد الحفيظ يكشف سبب غياب مروان محسن عن مواجهة صنداونز

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي سبب غياب مروان محسن مهاجم الفريق عن رحلة جنوب إفريقيا استعدادا للقاء ماميلودي صنداونز.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ عبر موقع الأهلي الرسمي إن مروان اشتكى في من بعض الآلام في الركبة وهي ما أدت لاستبعاده من القائمة.

وشهدت قائمة الأهلي استدعاء بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لكل من صلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا في خط الهجوم.

كما عاد لها علي معلول وحمدي فتحي للمرة الأولى بعدما غابا عن الظهور للإصابات التي لحقت بهما.

وتسافر بعثة الأهلي إلى بريتويا من مطار القاهرة في تمام التاسعة من مساء اليوم.

وستقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ويحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف للتأهل إلى نصف النهائي.