الأهلي يعلن إصابة مصطفى شوبير بفيروس كورونا

الإثنين، 17 مايو 2021 - 19:46

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - مصطفى شوبير

أعلن الجهاز الطبي للأهلي اليوم الإثنين إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن المسحة التي أجراها الحارس الشاب أمس الأأحد أثبتت إيجابيتها بعدما شعر كذلك ببعض الأعراض.

وبناء عليه تأكد غياب مصطفى شوبير عن السفر مع بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا لملاقاة ماميلودي صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتسافر بعثة الأهلي إلى بريتويا من مطار القاهرة في تمام التاسعة من مساء اليوم.

وستقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ويحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف للتأهل إلى نصف النهائي.

الأهلي في إفريقيا مصطفى شوبير
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