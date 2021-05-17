برونو: أتمنى التحدث باستفاضة مع أليكس فيرجسون لهذا السبب

يتمنى برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد أن يحظى بفرصة التحدث باستفاضة مع السير أليكس فيرجسون أسطورة تدريب الشياطين الحمر.

وقال برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فرصة للتحدث مع السير أليكس فيرجسون هي أحد الأشياء التي أتمناها".

وأضاف "لقد قابلته من قبل، ولكني لم أحظ بفرصة للتحدث معه كما أحب".

وواصل "أعتقد أن جميع من شاهدوا مباريات مانشستر يونايتد في الماضي يتذكرون السير أليكس. لطالما كنت مشجعا للنادي وشاهدت تطور مستواه تحت قيادته".

وأوضح "أتمنى التحدث معه ومعرفة رأيه فيّ كلاعب وما يجب أن أفعله لكي أصبح لاعبا أفضل وما إلى ذلك".

الدولي البرتغالي انتقل إلى يونايتد في يناير 2020 قادما من سبورتنج لشبونة ومنذ ذلك الوقت وهو يعد أحد أبرز نجوم الفريق.

برونو شارك في 56 مباراة مع يونايتد هذا الموسم، سجل 28 هدفا وصنع 17.