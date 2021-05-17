مؤتمر توخيل: مصيرنا بأيدينا رغم هدف أليسون الرائع

شدد توماس توخيل مدرب تشيلسي أن فريقه يملك مصيره فيما يخص التأهل لدوري أبطال أوروبا رغم الفوز المتأخر لليفربول يوم الأحد، منافسه على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"لا يزال موقفنا بأيدينا ونعمل جاهدين لذلك. نستعد لمباراة الثلاثاء مثل أي مباراة، بنية واضحة ورغبة في الفوز".

وواصل "كانت ضربة رأس رائعة في الدقيقة الأخيرة (هدف أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول)، جعلت الأمور مشوقة وقريبة. لا يزال مصيرنا بأيدينا".

وعلق توخيل على خسارة فريقه لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت بهدف ضد ليستر سيتي "يؤلمنا الأمر لأنك ترغب في الفوز حين تصل للنهائي. كنا قريبين وتجاوزنا منافسا كبيرا في نصف النهائي (مانشستر سيتي). شعرنا بأحقيتنا في التتويج. شعرنا بخيبة أمل بسبب النتيجة، وليس بسبب الأداء".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع مبتعدا بنقطة عن ليفربول الخامس في صراع محتدم على التأهل لدوري الأبطال.

ويستضيف تشيلسي يوم الثلاثاء فريق ليستر سيتي.

ثم يوم الأحد يحل ضيفا على أستون فيلا.

وسيضمن تشيلسي مكانه في دوري الأبطال إذا فاز بالمباراتين.