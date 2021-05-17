مدرب فيلا: سقطنا أمام كريستال بالاس بسبب عدم استغلال تفوق الشوط الأول

أرجع دين سميث المدير الفني لأستون فيلا خسارة فريقه أمام كريستال بالاس إلى عدم استغلال التفوق في الشوط الأول.

وأنهى فيلا الشوط الأول بالتقدم 2-1 بفضل هدفي جون مكجين وأنور الغازي، لكن كريستال بالاس سجل مرتين في الشوط الثاني واقتنص النقاط كاملة.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كنت سعيدًا حقًا في الشوط الأول، كنا الفريق الأفضل حقًا وأعتقد أننا تسببنا لهم في مشاكل وكان من المؤسف أننا لم نسجل أكثر".

وأضاف "أسلوب لعبنا كان ممتازا. تحدثنا عن إيقاف العرضيات وخطورة كريستيان بنتيكي في منطقة الجزاء، وهو ما لم نفعله في الشوط الثاني للأسف، لكنه كان رد فعلهم جيد".

وشدد "كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف. الشوط الثاني كان مختلفا. لا أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد".

وأكمل "لقد تفوقوا ولم يستغلوا أي من فرصهم الجيدة ثم سجلوا هدفين بكثير من الحظ من تسديدتين تم تغيير مسارهما".

وأتم "كنا بحاجة فقط للعب بنفس الجودة التي قدمناها في الشوط الأول، لكننا لم نفعل ذلك".

واستمر رفاق أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" في المركز 11 في ترتيب الدوري وبرصيد 49 نقطة بينما ارتقى بالاس للمركز 13 ورصيده 44 نقطة.

وتقدم جون ماكجين للضيوف في الدقيقة 17 قبل يعادل كريستيان بينتيكي النتيجة في الدقيقة 32.

وسجل أنور الغازي في الدقيقة 34 الهدف الثاني لفيلا لكن بالاس عادل النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 76 عن طريق ويلفريد زاها.

وأحرز تيريك ميتشل هدف فوز بالاس في الدقيقة 84.