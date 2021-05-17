كلوب: أليسون يستحق هذه اللحظة الخاصة بعد كل ما مر به

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن حارسه أليسون بيكر يستحق لحظة خاصة مثل التي مر بها عقب تسجيل هدف الفوز الرائع أمام وست بروميتش ألبيون.

وبعدما كان الجميع ينتظر نهاية المباراة بالتعادل 1-1 تقدم أليسون إلى منطقة جزاء وست بروميتش وقابل الضربة الركنية برأسية قوية ليضع الكرة في الشباك مسجلا هدف انتصار ليفربول.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "رأيت أليسون يبدأ في التقدم، وأعتقد أن دوري في الهدف هو أنني لم أصرخ وأقول له ابق في الخلف، فقط تركته يركض للأمام".

وأضاف "في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لا يتعين على أي شخص أن يطلب عادة من حارس المرمى التقدم لمنطقة جزاء المنافس عندما يتعين عليك الفوز".

وتابع "لقد ذهب إلى هناك ويا له من هدف، كان لا يصدق. رائع. لقد شاهدناه بالفعل ما يقرب من 10 مرات في غرفة الملابس. إنه أمر لا يصدق على الإطلاق".

وشدد الألماني "إذا سجل أوليفييه جيرو هدفًا كهذا، فسيقول الجميع إنه هدف عالمي. عندما يفعل أليسون ذلك، علينا أن نقول الشيء نفسه".

وعاش أليسون موسما صعبا داخل وخارج الملعب، إذ فقد والده الذي لقي مصرعه في حادث غرق وظل مفقودا لعدة أيام قبل العثور على جثته.

كما عانى أليسون من انخفاض شديد في مستواه وتلقى الكثير من الأهداف بأخطاء مباشرةً منه في التمرير والتمركز.

وأوضح كلوب "الطريقة التي أظهر بها زملاؤه في الفريق مدى فرحهم به هي أفضل رد فعل، إنه شخص رائع للغاية".

وأتم "أليسون شاب رائع، وأنا سعيد حقا بسبب هذه اللحظة الخاصة بعد كل ما مر به، كانت لحظة مثالية تماما بالنسبة له وللفريق".

وبات أليسون أول حارس مرمى يسجل هدفا في مباراة رسمية لـ ليفربول على مدار تاريخه.

وكان وست بروميتش قد تقدّم في اللقاء قبل أن يتعادل ليفربول بواسطة محمد صلاح، ثم لعب أليسون دور البطولة بتسجيل هدف الانتصار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية.

وتمسك ليفربول بهذا الفوز بالمنافسة على المركز الرابع بعدما وصل إلى النقطة 63 في المركز الخامس بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وبفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي الثالث.

بينما تجمد رصيد وست بروميتش ألبيون عند النقطة 26 في المركز الـ19 وقبل الأخير.