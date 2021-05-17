تعرف على تقييم صلاح أمام وست بروميتش من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 17 مايو 2021 - 11:59

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في وست بروميتش

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك وست بروميتش ألبيون وانتصر فريقه بطريقة درامية في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 36 من المسابقة والتي انتهت بفوز الحمر 2-1 وسجل هدفا، قبل أن يحرز الحارس أليسون بيكر هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة من اللقاء.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست بروميتش حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة
أليسون: أتمنى لو كان أبي هنا ليشاهد هدفي.. وأتدرب على الرأسيات في المران كوكا يصنع في فوز أولمبياكوس على باناثينايكوس.. ووردة يشارك في خسارة باوك من أستيراس

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.5 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس أليسون، فوصل متوسط تقييمه لـ8.9 درجة من عشرة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 31 هدفا، 22 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و6 في دوري أبطال أوروبا.

وبعدما كان الجميع ينتظر نهاية المباراة بالتعادل 1-1 تقدم أليسون إلى منطقة جزاء وست بروميتش وقابل الضربة الركنية برأسية قوية ليضع الكرة في الشباك مسجلا هدف انتصار ليفربول.

وتمسك ليفربول بهذا الفوز بالمنافسة على المركز الرابع بعدما وصل إلى النقطة 63 في المركز الخامس بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وبفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي الثالث.

بينما تجمد رصيد وست بروميتش ألبيون عند النقطة 26 في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب فيلا: سقطنا أمام كريستال بالاس بسبب عدم استغلال تفوق الشوط الأول 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة كرواتيا – حضور مودريتش وكوفاسيتش.. وغياب ماركو روج عن يورو 2020 29 دقيقة | أوروبا
بيبو لـ في الجول: جاهزون لمواجهة الزمالك لحسم لقب دوري 99 لكن ننتظر قرار الإدارة 40 دقيقة | مصر
مدرب الإسماعيلي: تعديلات الدورى تزيد الضغوط على اللاعبين 40 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: أليسون يستحق هذه اللحظة الخاصة بعد كل ما مر به 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بلجيكا – حضور هازارد "ومعجزة" لـ فيتسل.. وغياب أوريجي في يورو 2020 57 دقيقة | أوروبا
"فوز مؤلم".. الأهلي يحصد دوري 2006 بالقرعة ساعة | مصر
اقترب الرحيل؟ تقرير: رونالدو نقل سياراته من تورينو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 2 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 3 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك