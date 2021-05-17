تعرف على تقييم صلاح أمام وست بروميتش من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك وست بروميتش ألبيون وانتصر فريقه بطريقة درامية في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 36 من المسابقة والتي انتهت بفوز الحمر 2-1 وسجل هدفا، قبل أن يحرز الحارس أليسون بيكر هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة من اللقاء.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست بروميتش حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.5 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس أليسون، فوصل متوسط تقييمه لـ8.9 درجة من عشرة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 31 هدفا، 22 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و6 في دوري أبطال أوروبا.

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وبعدما كان الجميع ينتظر نهاية المباراة بالتعادل 1-1 تقدم أليسون إلى منطقة جزاء وست بروميتش وقابل الضربة الركنية برأسية قوية ليضع الكرة في الشباك مسجلا هدف انتصار ليفربول.

وتمسك ليفربول بهذا الفوز بالمنافسة على المركز الرابع بعدما وصل إلى النقطة 63 في المركز الخامس بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وبفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي الثالث.

بينما تجمد رصيد وست بروميتش ألبيون عند النقطة 26 في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.