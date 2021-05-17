عبد الحفيظ يوضح موقف معلول وحمدي فتحي ويؤكد: الجهاز الفني لديه قناعة كاملة بـ الشحات

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن موقف ثنائي الفريق، علي معلول وحمدي فتحي، من السفر إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، ضد صنداونز.

وقال عبد الحفيظ لإذاعة شعبي إف إم، بعد يومين من فوز الأهلي ذهابا 2-0: "علي معلول وحمدي فتحي سيخضعان لأشعة وعلى أساس نتيجتها سيتم تحديد سفرهما مع الفريق إلى جنوب إفريقيا من عدمه، تم تجهيز تأشيرتي اللاعبين على أي حال. الفريق يحتاجهما لكن لا يمكن المجازفة بهما من قبل بيتسو موسيماني المدير الفني".

وأوضح "الفريق لا يتحمل فترة غياب ثانية للاعبين لأننا مقبلون على فترة نحتاج فيها لمجهودهما".

وأكمل "لدينا اندهاش من قبل تصرف حكم مباراة صنداونز ماجيتي نداي في عدم احتساب ضربة جزاء لمحمد شريف رغم وضوحها، وكونه حكما مصنفا وقاد مباريات في كأس العالم للأندية ومرشح لكأس العالم ومن حكام الصفوة".

وكشف "تحدثت مع الحكم بين الشوطين عن ضربة الجزاء غير المحتسبة، وتبريره كان إنها احتكاك عادي رغم وضوح اللعبة".

وأردف "تلك القرارات ستجعلنا أكثر حذرا في مباراة العودة خاصة إن هذا الدور من البطولة يُلعب بدون تقنية حكم الفيديو المساعد. خاطبنا كاف رسميا للمطالبة بمزيد من المتابعة والاهتمام لأن المباريات المقبلة فاصلة وطالبنا بوجود أعلى الكفاءات التحكيمية فيها".

وأكمل "مباراة الإياب مهمة محددة للفريق، وسيحالفنا التوفيق لو كنا في حالة تركيز. نلعب على هدف كبير يتطلب اهتمام وتضحيات".

واستدرك "الأهلي كان في مرحلة صعبة نتيجة ضغط المباريات، لعبنا 9 مباريات منذ بداية شهر رمضان بينهم مباراتين أمام الزمالك وأخرى أمام صنداونز في عدد أيام قليلة".

واستكمل "النتيجة أمام صنداونز مرضية، ولكن غير مطمئنة. نسافر اليوم الإثنين وبعد المباراة نتجه إلى قطر لمواجهة نهضة بركان يوم 28 مايو في السوبر الإفريقي".

وقال "في أي موسم يمر أي فريق في العالم بفترة تراجع وهذا حدث مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. الأهلي عانى من ضغط مباريات، والمهم عند مرور بحالة من عدم التوازن تحقيق الفوز والنتائج لأن في حال حدوث العكس تكون الصعوبات كبيرة".

وأضاف "أتوقع أن يعود أداء الفريق في الأسبوع الثاني من شهر يونيو مع عودة عدد كبير من عناصر الفريق من الإجهاد والإصابة".

وكشف "على سبيل المثال تقييم صلاح محسن اختلف منذ بداية الموسم وهذا يزيد من قوة الفريق".

واستمر "موسيماني أدار مباراة صنداونز بتركيز عال في ظل قيادته للأهلي الذي يختلف عن جميع فرق إفريقيا، وهو يعلم جيدا إمكانيات صنداونز".

وعن موقف جاستون سيرينو لاعب صنداونز الذي ظهر مرتديا قميص الأهلي عقب المباراة: "في بعض الأوقات يكون هناك لاعبا مهما يحتاجه الفريق، لكن كرة القدم بها تغييرات كثيرة وكثير من الأحداث تدير الموقف. أمامنا 3 أشهر للحديث عن الصفقات الجديدة".











































































































































حسين الشحات

وتحدث عبد الحفيظ باستفاضة عن موقف جناح فريقه حسين الشحات حيث قال: "من خبرتي أقرأ عيون اللاعبين وأعرف من منهم يحتاج للمساندة والدعم، ومن سيشكل ذلك الأمر عبئا عليه قبل المباريات الكبرى، ومن المهم أحيانا احتواء اللاعب وأحيانا أخرى مدى احتياجه لوقفة".

وكشف "ربما لم نحصل على الأهداف الفنية من حسين الشحات حتى الآن، ولكن معه حققنا 90% من أهدافنا الجماعية، انضم للفريق في يناير 2019 وحصلنا معه على الدوري في واحدة من أصعب النسخ، ثم الثلاثية في الموسم الماضي".

وأردف "الهدف الشخصي والفني للشحات سيأتي يوما ما، والأهلي سبق وتعاقد مع لاعبين لم يظهروا مع الفريق في أول سنتين بمستوى جيد لكنهم ختموا مسيرتهم مع الأهلي بأعلى مستوى. هناك قناعة كاملة بالشحات من قبل الجهاز الفني ومنتظرين منه المزيد وهو مستوعب ذلك تماما ويعمل عليه.".

وأتم "تحدثنا مع بواليا قبل مباراة صنداونز. في كرة القدم تحتاج كل اللاعبين ومن الخطأ أن يخرج لاعب من الحسابات في وسط الموسم. مثلا، لم يكن هناك قناعة كبيرة بـ أليو بادجي لكن أداءه أمام صنداونز في ذهاب دور الثمانية الموسم الماضي منح للفريق أفضلية في مسيرته بالبطولة".