سيرافق كاميني وسونج.. أرتا سولار يواصل ثورته ويتعاقد مع ديافرا ساكو

الإثنين، 17 مايو 2021 - 11:30

كتب : محمد عبد العظيم

ديافرا ساخو

أعلن نادي أرتا سولار 7 الجيبوتي، التعاقد مع السنغالي ديافرا ساكو في صفقة انتقال حر.

ولم يرتبط ساكو بأي نادٍ منذ انفصاله عن نيوشاتل السويسري في أغسطس الماضي.

ويضم أرتا سولار في صفوفه ثنائي منتخب الكاميرون السابق: كارلوس كاميني، وأليكس سونج.

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وذكرت تقارير صحفية عديدة أن النادي بصدد التعاقد أيضا مع سالمون كالو نجم تشيلسي ومنتخب كوت ديفوار السابق.

ساكو (31 عاما) سبق له اللعب في ميتز ورين بالدوري الفرنسي، لكن محطته الأبرز كانت مع وست هام يونايتد الإنجليزي بين 2014 و2018.

وخاض ساكو 71 مباراة بقميص وست هام، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 4 أهداف.

ويمتلك ساكو 13 مباراة دولية مع منتخب السنغال سجل خلالها 3 أهداف، وتواجد في قائمته بكأس العالم 2018 وظهر كبديل في المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام كولومبيا.

وعرف أرتا سولار نقلة تاريخية في 2018 بعد انتقال ملكيته إلى تومي تايورو نيكوس رجل الأعمال الثري صاحب الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية، ليتم تغيير اسم النادي ليحمل اسم شركته.

ونجح أرتا سولار في الفوز بلقب كأس جيبوتي مرتين متتاليتين عامي 2019 و2020 مما فتح أمامه باب المشاركة الإفريقية.

وتواجد أرتا سولار في الأدوار التمهيدية لكأس الكونفدرالية هذا الموسم، لكنه ودع المسابقة على يد المقاولون العرب.

ومن المُنتَظَر أن يشارك أرتا سولار في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعد تتويجه بلقب الدوري المحلي، إذ حقق 15 انتصارا وتعادل مرة وخسر مباراتين فقط ليظفر باللقب بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

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