فتح الله: رد فعل بيراميدز بعد الهدف المبكر كان جيدا وسريعا

الإثنين، 17 مايو 2021 - 11:14

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الصورة من حسابات بيراميدز الرسمية

يرى محمود فتح الله مدرب بيراميدز، أن رد فعل لاعبي فريقه بعد أن تلقت شباكهم هدفا مبكرا من إنيمبا النيجيري في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية، كان جيدا وسريعا.

خرج بيراميدز بنتيجة إيجابية من ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالتغلب على إنيمبا النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في نيجيريا يوم الأحد المقبل ليصعد المتأهل لمواجهة الفائز من لقاء الرجاء المغربي وأورلاندو الجنوب إفريقي.

وتأخر بيراميدز في النتيجة مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق فيكتور مبومبا بعد خطأ فادح من شريف إكرامي.

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وقال فتح الله في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "الفوز على إنيمبا جيد قياسا بسيناريو المباراة. أي هدف مبكر يربك الحسابات، خاصة أننا خسرنا آخر مباراة في الدوري بنتيجة لم تكن في الحسبان".

وخسر بيراميدز من سيراميكا كليوباترا 4-2، قبل مواجهة بيراميدز.

وأوضح فتح الله: “هدف في ملعبك في مباريات الذهاب والعودة يكون له ثمن، لكن رد فعل اللاعبين كان جيدا وسريعا. مباراة الذهاب شوط وانتهى، لا توجد نتيجة مطمئنة بدرجة كبيرة، تنتظرنا أجواء مختلفة في نيجيريا وسنحاول بكل قوة تأكيد تأهلنا".

وأردف "الأمور تسير بشكل جيد في الكونفدرالية، لكن في الدوري لم تكن البداية على أفضل ما يكون، بدأنا بخسارة ضد الاتحاد تسببت في هزة للفريق ثم فقدنا نقاطا في المتناول بخلاف ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام والإصابات".

وأتم "الأمر صعب جدا على أي جهاز فني، اللاعبون مجهدون جدا والحمل البدني غير طبيعي، كل ذلك عوامل مؤثرة".

بيراميدز إنيمبا في إفريقيا في الكونفدرالية
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