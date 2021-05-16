اللقب لن يكون كتالونيًا.. برشلونة يسقط ضد سيلتا فيجو ويخسر الدوري الإسباني

الأحد، 16 مايو 2021 - 20:38

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي

خسر برشلونة لقب الدوري الإسباني رسميا، بعد سقوطه ضد سيلتا فيجو.

وانتصر سيلتا فيجو على برشلونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بملعب كامب نو، في الجولة 37 للدوري الإسباني.

تقدم ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 28، وتعادل سانتي مينا للضيوف في الدقيقة 38.

وعاد مينا وسجل الهدف الثاني لسيلتا فيجو في الدقيقة 89.

وشهد اللقاء طرد كليمنت لونجليه مدافع برشلونة في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة توقف رصيد برشلونة عند النقطة 76، ليتسع الفارق بينه وبين أتليتكو مدريد متصدر البطولة إلى 7 نقاط قبل جولة من النهاية، بعدما انتصر "الروخيبلانكوس" على أوساسونا ووصل للنقطة 83.

وارتفع رصيد سيلتا فيجو للنقطة 53 ليحتل المركز الثامن.

وبهدف ميسي، أصبح النجم الأرجنتيني قد سجل في 300 مباراة في الدوري الإسباني.

كما سجل ميسي هدف الثاني بالرأس في هذا الموسم، وهو ما لم يتحقق في الدوري الإسباني منذ موسم 2014-2015، حين سجل 5 أهداف.

أما سيرجيو بوسكيتس الذي قدم تمريرة هدف ميسي، فصنع هدفه رقم 38 مع برشلونة في كل المسابقات. و19 منهم كانت من نصيب ميسي.

ليكون بوسكيتس قد صنع 50% من أهدافه مع برشلونة لميسي.

بينما كانت ثنائية سانتي مينا هي الثانية له في أخر 3 مباريات، بعدما سجل هدفين ضد فياريال في الجولة 35.

ويعد انتصار سيلتا فيجو هو الخامس له على التوالي في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة في الجولة المقبلة ضد إيبار، بينما يلعب سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس.

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني
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