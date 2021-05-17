أبو جريشة: تغيير المدربين أدى لعدم الاستقرار والانسجام.. نسعى لاستمرار إيهاب جلال

يرى علي أبو جريشة المشرف العام على الكرة بنادي الإسماعيلي أن تغيير المدربين في الفريق هذا الموسم أدى لعدم الاستقرار والانسجام بين اللاعبين.

وحقق الإسماعيلي خمسة انتصارات متتالية ليبتعد عن دائرة الهبوط ويرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر وبفارق 8 نقاط عن المربع الذهبي.

وقال أبو جريشة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تغيير 5 مدربين هذا الموسم أدى إلى عدم استقرار فني بالإضافة لعدم انسجام بين اللاعبين بسبب ذلك".

وتابع "لاعبو الإسماعيلي شعروا بالهدوء والاستقرار في الفترة الماضية بعد تولي إيهاب جلال القيادة الفنية وذلك سبب عودتهم للنتائج الجيدة".

وأضاف "مهمتنا في اللجنة الفنية عدم التدخل في مهام الجهاز الفني وهو ما يمنحهم الاستقرار وانعكس على اللاعبين".

وعن التألق الفترة الأخيرة أوضح "إيهاب جلال من أفضل مدربي الدوري المصري وهو من أبناء الإسماعيلي، نسعى لاستمراره الموسم المقبل".

وشدد أبو جريشة "الخمسة انتصارات الأخيرة مهمة في مشوار الفريق ولكن لا يزال أمامنا الكثير".

واختتم تصريحاته "الإسماعيلي مكانته دائما مع أندية القمة وعلى أقل تقدير في المراكز الاربعة الأولى، ونريد استمرار التفوق الحالي واستغلال الانتصارات الأخيرة".