أبو جريشة: تغيير المدربين أدى لعدم الاستقرار والانسجام.. نسعى لاستمرار إيهاب جلال

الإثنين، 17 مايو 2021 - 00:42

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يرى علي أبو جريشة المشرف العام على الكرة بنادي الإسماعيلي أن تغيير المدربين في الفريق هذا الموسم أدى لعدم الاستقرار والانسجام بين اللاعبين.

وحقق الإسماعيلي خمسة انتصارات متتالية ليبتعد عن دائرة الهبوط ويرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر وبفارق 8 نقاط عن المربع الذهبي.

وقال أبو جريشة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تغيير 5 مدربين هذا الموسم أدى إلى عدم استقرار فني بالإضافة لعدم انسجام بين اللاعبين بسبب ذلك".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي لـ في الجول: مباراة المقاولون نهاية مرحلة مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: حذرنا اللاعبين من أسوان.. يستحقون الشكر لهذا السبب عيديات مدبولي تُغرق تماسيح أسوان وصحوة الإسماعيلي تحقق رقما تاريخيا الإسماعيلي لـ في الجول: ننتظر إقرار إيهاب جلال للائحة الجديدة.. وصرف مكافآت اللاعبين بعد عيد الفطر

وتابع "لاعبو الإسماعيلي شعروا بالهدوء والاستقرار في الفترة الماضية بعد تولي إيهاب جلال القيادة الفنية وذلك سبب عودتهم للنتائج الجيدة".

وأضاف "مهمتنا في اللجنة الفنية عدم التدخل في مهام الجهاز الفني وهو ما يمنحهم الاستقرار وانعكس على اللاعبين".

وعن التألق الفترة الأخيرة أوضح "إيهاب جلال من أفضل مدربي الدوري المصري وهو من أبناء الإسماعيلي، نسعى لاستمراره الموسم المقبل".

وشدد أبو جريشة "الخمسة انتصارات الأخيرة مهمة في مشوار الفريق ولكن لا يزال أمامنا الكثير".

واختتم تصريحاته "الإسماعيلي مكانته دائما مع أندية القمة وعلى أقل تقدير في المراكز الاربعة الأولى، ونريد استمرار التفوق الحالي واستغلال الانتصارات الأخيرة".

الدوري المصري الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أبو جريشة: تغيير المدربين أدى لعدم الاستقرار والانسجام.. نسعى لاستمرار إيهاب جلال 15 دقيقة | الدوري المصري
أليسون: أتمنى لو كان أبي هنا ليشاهد هدفي.. وأتدرب على الرأسيات في المران 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كومان: مستحيل أن يلعب برشلونة دون ميسي.. ولم نقدم ما يكفي للفوز باللقب ساعة | الدوري الإسباني
سيميوني: اخترنا كرة القدم لأجل هذه اللحظات.. وهذا ما أخبرته للاعبين في استراحة المياه ساعة | الدوري الإسباني
الرجاء يشكو حكم مواجهة أورلاندو بمذكرة لـ كاف ساعة | الكونفدرالية
سانت إتيان يُعرقل ليل لمصلحة أبناء العاصمة.. وسان جيرمان يسحق ريمس ساعة | الدوري الفرنسي
بطلات أوروبا لأول مرة.. سيدات برشلونة يواصلن بث الرعب ويكتسحن تشيلسي برباعية ساعة | أوروبا
ناتشو: نريد استمرار زيدان.. واحتسبوا علينا لمسات يد أوضح من لقطة بلباو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 2 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 3 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك