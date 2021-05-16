الرجاء يشكو حكم مواجهة أورلاندو بمذكرة لـ كاف

توجه نادي الرجاء المغربي بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ضد بيتر واويرو حكم مواجهة الفريق ضد أورلاندو في الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل الرجاء المغربي خارج ملعبه أمام أورلاندو بيراتس بهدف لكل فريق في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتأخر الرجاء بهدف في الدقيقة 39 من الشوط الأول قبل أن يعادل مالانجو النتيجة في الدقيقة 60.

وجاء بيان الرجاء الرسمي كالآتي:

"يوجه نادي الرجاء مذكرة احتجاج رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على خلفية التحكيم الكارثي لذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بقيادة بيتر واويرو الحكم الكيني".

"تميزت المباراة بارتكاب الطاقم التحكيمي لأخطاء واضحة ومؤثرة من خلال حرمان نادي الرجاء من ضربة جزاء واضحة بعد لمس الكرة باليد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48".

"قام ذات الحكم بحرمان سفيان الرحيمي من الانفراد بالحارس بعد الإعلان عن تسلل خيالي في الدقيقة 24".

"يندد نادي الرجاء بالمستوى التحكيمي لهذا اللقاء، ويتسائل عن دواعي تعرض النادي بشكل مستمر للأخطاء التحكيمية المؤثرة على مجريات المباراة ونتيجتها النهائية".