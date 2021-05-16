زيدان: كيف سأخبر لاعبيني برحيلي ونحن ننافس على لقب الدوري؟! إنها أكذوبة

نفى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد بشكل قاطع، الأنباء التي تناولت إخباره لاعبيه برحيله بنهاية الموسم.

ريال مدريد فاز على مضيفه أتليتك بلباو بهدف وحيد في الجولة 37 للدوري الإسباني، ليمتد الصراع على اللقب حتى الجولة الأخيرة.

وقال زيدان عن سؤاله عما إذا تابع نتيجة مباراة أتليتكو مدريد وأوساسونا في نفس الوقت: "كنت منتبها فقط لنتيجة مباراتنا وليس لما يحدث في الملعب الآخر. بعد نهاية اللقاء تحدثنا عما حدث".

وشدد: "التنافس على هذا الدوري سيتم حتى آخر دقيقة، علينا أن نواصل كما فعلنا اليوم، أنا سعيد لأجل اللاعبين لأنهم مؤمنين بقدرتهم على الفوز باللقب".

وعلّق على لمسة يد جون مورسيّو التي لم تُحتسَب ركلة جزاء لفريقه: "لن أتحدث عن ذلك مرة أخرى، اللاعبون رأوا لمسة يد، ولكن الحكم هناك لمثل تلك اللقطات".

وواصل: "الحكم يقوم بعمله. أخبروني أنها لمسة يد، أحاول القيام بعملي والأمر نفسه ينطبق على الحكم".

وأكد: "في الجولة الأخيرة سنركز على مباراتنا أمام فياريال، سنقدم كل ما لدينا".

وتابع: "مودريتش في مستوى رائع، ما يقوم به مهم للغاية، دائما ما يحاول التعافي من أجل المباراة التالي. وعندما تكون المباراة في قدمه لا يفقدها أبدا".

ونفى زيدان أنباء إخباره لاعبيه برحيله: "كيف سأخبر لاعبيني أنني راحل ونحن ننافس على لقب الدوري؟! في الخارج يمكنهم قول ما يريدون، ولكني لن أقول هذا أبدا للاعبيني. سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم، أود ألا نتحدث عن مستقبلي بشكل متواصل، لأن ذلك ليس أهم شيء".

وأوضح: "ما قيل عن إخباري لاعبيني برحيلي هو كذب، اهتمامي منصب على الموسم وكل ما يهمني هو نهايته وما ننافس عليه".

وسُئل زيزو عما إذا كان يريد المواصلة، فراوغ السؤال: "ما يهمنا هو الفوز وأن نواصل القتال، سنقدم كل شيء حتى آخر دقيقة".

واستفسر أحد الصحفيين عن إشراك إدين هازارد كبديل لـ3 مباريات متتالية، فأجاب: "لم يحدث شيئ، يشارك لاعبون آخرون، يتوجب علي اختيار 11 لاعبا فقط وأنا أعوّل على الجميع".

وأشاد بـ ناتشو فيرنانديز صاحب هدف الانتصار: "ناتشو يستحق إنهاء مسيرته في ريال مدريد، مستوياته تتحدث عن نفسها".

وسُئل زيدان عما إذا كان القدر يخبئ تعويضا لـ ريال مدريد عن خسارتيه لقبي 1992 و1993 في الجولة الأخيرة أمام تينيريفي بشكل عجيب.

فأتم زيدان: "رغم الكثير من الصعوبات نحن لا نزال نقاتل، سنأمل الفوز بهذا الدوري حتى آخر دقيقة".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

ويخوض ريال مدريد مباراته الأخيرة يوم الأحد المقبل أمام فياريال، ويحتاج إلى الفوز وانتظار تعادل أتليتكو أو خسارته أمام بلد الوليد حتى يحصد اللقب.

فيما تجمّد رصيد أتليتك بلباو عند 46 نقطة في المركز التاسع.

وشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة عندما تقدم ريال مدريد في النتيجة وحتى سجل لويس سواريز هدف انتصار أتليتكو مدريد على أوساسونا.

فخلال تلك الدقائق العشرين كان ريال مدريد متحكما في مصير الدوري الإسباني ومتصدرا له، لكن كل ذلك زال مع الهدف القاتل في المباراة الأخرى.