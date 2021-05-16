منافس الأهلي - يواصل التعثر في مايو.. نهضة بركان يسقط أمام المغرب الفاسي في الدوري

واصل نهضة بركان تعثره في الدوري المغربي في شهر مايو وخسر أمام المغرب الفاسي بهدفين دون مقابل.

وتجمد رصيد نهضة بركان في المركز السابع برصيد 22 نقطة وابتعد أكثر عن المربع الذهبي بفارق 6 نقاط.

الأهلي يواجه نهضة بركان يوم الجمعة 28 من شهر مايو الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري المغربي.

ورفع المغرب الفاسي رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع ليتقدم 4 مراكز.

وبذلك لعب نهضة بركان خمس مباريات في شهر مايو في الدوري المغربي ولم يفز سوى بمباراة واحدة فقط.

بينما خسر نهضة بركان مباراته الثالثة هذا الشهر وكان قد تعادل أمام مغرب التطوان.

ويلعب نهضة بركان السوبر الإفريقي بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بينما الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وكان نهضة بركان قد ودع الكونفدرالية هذا الموسم بالخروج من دور المجموعات.

أما الأهلي فقد بلغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وتغلب على صنداونز بهدفين دون مقابل ذهابا على أن تقام مباراة الإياب السبت المقبل في أخر مواجهات الأهلي في السوبر الإفريقي.