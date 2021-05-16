أروابارينا: بيراميدز لعب أمام إنيمبا لتحقيق نتيجة كبيرة.. خطأ إكرامي أمر طبيعي

الأحد، 16 مايو 2021 - 20:59

كتب : FilGoal

صورة جماعية لـ بيراميدز - الصور من حساب بيراميدز الرسمي

أعرب رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بالفوز على إنيمبا في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتغلب بيراميدز على إنيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب ربع النهائي الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي: "بصرف النظر عن خطأ الهدف، كنا نلعب لتحقيق نتيجة كبيرة وهذا الذي تمكنا من تحقيقه رغم تسرع اللاعبين في بعض أوقات المباراة".

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وشدد "لازال أمامنا مباراة في نيجيريا من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، لدينا أسبوع سنعمل خلاله على إعداد الفريق بشكل مميز والعمل على تقليل الأخطاء الدفاعية".

وكان بيراميدز قد استقبل هدفا في الدقيقة الأولى بعد خطأ من شريف إكرامي حارس المرمى.

وعن ذلك قال أروابارينا "شريف ارتكب خطئا وهذا أمر طبيعي فالجميع يخطئ وأنا أطلب من حراسي دائما بدء لعب الكرة من الخلف بالقدم للمساعدة في بناء الهجمة".

وتابع "شريف أخطأ اليوم إلا أنه يقدم أداءا مميزا في الفترة الماضية، ونمتلك مجموعة مميزة من الحراس مثل أحمد الشناوي وأنا صاحب قرار من يشارك أساسيا".

وشدد المدير الفني "لا أهتم بهجوم البعض على اللاعبين الكبار في الفريق".

وأشاد أروابارينا بإبراهيم عادل قائلا: "لاعب شاب ويقدم أداء أكثر من رائع وظهر اليوم في مركز جديد وقدم أداءا جيدا".

وأضاف "محمد فاروق لاعب مهم بالنسبة لنا وسنرى مدى خطورة إصابته وأتمنى أن تكون بسيطة حتى لا يغيب لفترة طويلة".

واختتم تصريحاته "محمود وادي عاد للمشاركة في مران الفريق منذ 5 أيام لكنه يحتاج لبعض الوقت للمشاركة في المباريات وسنعمل على تدوير اللاعبين خلال الفترة المقبلة".

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