في الـ+90.. أليسون يسجل هدفا قاتلا ويمنح ليفربول الفوز أمام وست بروميتش

قاد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول فريقه لانتصار هام ومثير على وست بروميتش ألبيون، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وبعدما كان الجميع ينتظر نهاية المباراة بالتعادل 1-1 تقدم أليسون إلى منطقة جزاء وست بروميتش وقابل الضربة الركنية برأسية قوية ليضع الكرة في الشباك مسجلا هدف انتصار ليفربول.

وتمسك ليفربول بهذا الفوز بالمنافسة على المركز الرابع بعدما وصل إلى النقطة 63 في المركز الخامس بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وبفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي الثالث.

بينما تجمد رصيد وست بروميتش ألبيون عند النقطة 26 في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وصف المباراة

هدد وست بروميتش مرمى ليفربول في الدقيقة 11 برأسية خطيرة مرت جوار قائم أليسون.

واستمرت محاولات وست بروميتش على مرمى ليفربول لينجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 بعدما سبق هال روبسون كانو دفاع الريدز وانفرد بالمرمى ووضع الكرة في الشباك.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 22 هذا الموسم بالتساوي مع هاري كين في صدارة هدافي الدوري.

بعد الهدف استحوذ ليفربول على اللعب وكاد أن يسجل ساديو ماني هدف التعادل في الدقيقة 24 بعد تسديدة للكرة من داخل منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

ليأتي التعادل بقدم محمد صلاح في الدقيقة 32 بتسديدة مباشرة للكرة من على حدود منطقة الجزاء.

وكاد روبيرتو فيرمينو أن يسجل هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 35 لكن تسديدته اصطدمت بالقائم وذهبت بعيدا.

في الشوط الثاني حاول ليفربول تسجيل هدف التقدم ولكن هجماته لم تنتهي بشكل جيد أمام مرمى وست بروميتش.

ومن عرضية لمحمد صلاح وصلت إلى ساديو ماني أمام المرمى، وضع النجم السنغالي الكرة في الشباك لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب وجود حالة تسلل.

وانطلق محمد صلاح في هجمة مرتدة وتلقى تمريرة من أرنولد ليواجه المرمى ويسدد بقوة لكن الحارس يمسك بالكرة.

ومن ركلة ركنية سجل مات فيليبس هدفا لوست بروميتش ألبيون لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل.

ومع دخوله لأرض الملعب كاد جورجينو فينالدوم أن يسجل هدف فوز ليفربول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من صلاح لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

رأسية قاتلة

وفي الدقيقة 94 والأخيرة من الوقت بدل الضائع حصل ليفربول على ركلة ركنية وتقدم أليسون لمنطقة جزاء وست بروميتش.

ولعبت الكرة وقابلها أليسون بضربة رأسية ذهبت إلى شباك وست بروميتش مسجلا هدف فوز ليفربول القاتل.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثنائية مقابل هدف، ويتمسك الفريق الأحمر بالمنافسة على المركز الرابع.