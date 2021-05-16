طبيب الزمالك: إصابة محمود علاء بتمزق في العضلة الضامة

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق بتمزق في العضلة الضامة.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

وكان محمود علاء قد تعرض للإصابة في مباراة إنبي التي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3-1 في الجولة 22 للدوري المصري.

وقال محمد أسامة لموقع ناديه الرسمي عن محمود علاء: "الأشعة التي خضع لها أثبتت إصابته بمزق في العضلة الضامة".

وأضاف "سيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة لكي يتم تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية".

ولم تحدد فترة غياب اللاعب عن تدريبات الفريق الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، في الجولة 23 للدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.