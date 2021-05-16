إيقاف حلمي طولان مباراتين وغرامات مالية ضد الزمالك

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري.

وشهدت العقوبات إيقاف حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي مباراتين بسبب السلوك غير الرياضي وغرامة مالية قدرها 70 ألف جنيه ضد الزمالك.

وجاءت عقوبات الجولة 22 كالآتي:

- إيقاف حلمي طولان المدير الفني لإنبي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

- تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب لمدة ٣ دقائق في الشوط الثاني خلال مباراته أمام إنبي، و 50 ألف جنيه للسباب الجماعي.

- تغريم علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان 10 آلاف جنيه، وإيقافه مباراة واحدة، وذلك بعد طرده للإعتراض خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.

- ايقاف أمير عزمي مجاهد مدرب البنك الاهلي ٤ مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للطرد للسلوك الغير رياضي تجاه الحكام خلال مباراة فريقه امام المقاولون العرب.

- تغريم إسلام صلاح لاعب المصري وفتحي مبروك لاعب غزل المحلة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك لما بدر منهما تجاه الخصم خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

وتنطلق مباريات الجولة 23 من الدوري مساء الأربعاء وحتى الأحد المقبل.