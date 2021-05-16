المدير الرياضي لدورتموند: هالاند مستمر معنا وبإمكاني قول ذلك 5 مرات مجددا

الأحد، 16 مايو 2021 - 18:53

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - دورتموند - إشبيلية

أكد مايكل زورك المدير الرياضي لفريق بروسيا دورتموند على استمرار إرلينج هالاند في صفوف النادي الألماني.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وقال زورك لشبكة "سكاي" ألمانيا: "هالاند سيلعب معنا في الموسم المقبل".

وواصل "لقد قلت ذلك في كل مكان، نحن سنواصل بناء الفريق حوله".

وأتم مخاطبا مراسل الشبكة الألمانية "بإمكاني أن أقولها مجددا 5 مرات إذا كنت ترغب في ذلك".

وارتبط هالاند بالانتقال بالعديد من الأندية الأوروبية في فترة الانتقالات المقبلة.

وكان مينو رايولا وكيل اللاعب، وألفي هالاند، والد إرلينج، قد عقدا اجتماعات مع إداراتي ريال مدريد وبرشلونة لمعرفة رغبتهم في التعاقد مع اللاعب.

وينتهي عقد هالاند مع دورتموند عام 2024.

وانتقل هالاند لدورتموند في يناير 2020 قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي.

وسجل هالاند 39 هدفا في 39 مباراة في الموسم الحالي مع دورتموند في كل المسابقات.

وإجمالا سجل هالاند 55 هدفا في 57 مباراة مع دورتموند منذ انتقاله للفريق الألماني.

وكان هالاند قد قاد فريقه لتحقيق كأس ألمانيا للموسم الحالي على حساب لايبزج.

بروسيا دورتموند إرلينج هالاند
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