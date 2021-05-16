تشكيل ريال مدريد – مارسيلو وهازارد على الدكة أمام أتليتك بلباو

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة أتليتك بلباو في الجولة 37 للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل استمرار الدفع بالشاب ميجيل جوتييريز في مركز الظهير الأيسر مع إبقاء مارسيلو على مقاعد البدلاء.

كما لا يبدأ إدين هازارد، ويشارك على حسابه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويتواصل الدفع بـ فيدي فالفيردي في الوسط مع غياب توني كروس المخالط لحالة إيجابية بفيروس كورونا.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألفارو أودريوزولا – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – مارسيلو – أنطونيو بلانكو – إيسكو ألاركون – ماركو أسينسيو – إدين هازارد – ماريانو دياز