في مباراة لم يفعل مثلها مورينيو.. توتنام ينتصر على ولفرهامبتون

الأحد، 16 مايو 2021 - 17:28

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام

فاز توتنام على ولفرهامبتون بهدفين دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب توتنام في الجولة 36 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هاري كين الهدف الأول في الدقيقة 45. هدف صناعة بيير إيميل هويبورج الذي عاد وسجل الثاني في الدقيقة 62.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 59 ليحتل المركز السادس.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 45 ليحتل المركز الثاني عشر.

خلال المباراة سدد توتنام 24 مرة منهم 13 تسديدة بين القائمين والعارضة، وهو عدد تسديدات لم يحققه الفريق في أي مباراة تحت قيادة المدرب السابق لهم: جوزيه مورينيو.

كما واصل راين ماسون النتائج الإيجابية وفاز للمباراة الثالثة له على التوالي على ملعبه، ليكون أول مدرب يفوز في أول 3 مباريات مع توتنام على ملعبه، منذ هاري ريدناب عام 2008.

أما هويبورج فسجل وصنع لأول مرة في نفس المباراة في الدوري الإنجليزي، بعدما خاض 145 في المسابقة.

بينما استمر كين في التألق، حيث استعاد صدارة الهدافين وفك الاشتباك مع محمد صلاح نجم ليفربول، ووصل للهدف 22 في الموسم الحالي.

وأيضا أصبح كين أكثر لاعب يُسهم في أهداف في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي بـ 35 هدفا، بعدما سجل 22 هدفا وصنع 13.

ولا يتفوق على كين في عدد الإسهام في الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى إلا ليونيل ميسي نجم برشلونة وروبرت ليفاندوفسكي هداف توتنام.

ويلعب توتنام في الجولة المقبلة ضد أستون فيلا، على أن يلعب ولفرهامبتون ضد إيفرتون.

توتنام ولفرهامبتون هاري كين في إنجلترا
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