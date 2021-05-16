رومانو: ريال مدريد اجتمع بـ أليجري هذا الأسبوع.. وهذا موقف المدرب الإيطالي

الأحد، 16 مايو 2021 - 17:20

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

يبدو أن الإيطالي ماسيميليانو أليجري هو المرشح الأبرز لخلافة زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد.

مصادر صحفية عدة ذكرت مساء أمس أن زيدان أخبر لاعبيه بالفعل أن هذا الأسبوع هو الأخير له كمدرب لـ ريال مدريد، وأنه سيرحل بنهاية الموسم.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا أن أليجري اجتمع بإدارة ريال مدريد هذا الأسبوع بالفعل.

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وكشف رومانو أن أليجري كان على اتصال مباشر بإدارة ريال مدريد منذ مارس الماضي.

وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق أن أليجري سيقبل لو قدّم ريال مدريد له عرضا، لكنه شدد في الوقت نفسه أن راؤول جونزاليس في قائمة المدربين المرشحين للمهمة أيضا.

وأشار رومانو أن أليجري مرغوب من أندية إيطالية، لكن أولويته حاليا ريال مدريد، وسينتظر عرضا من النادي الإسباني.

أليجري (52 عاما) لم يعمل في أي فريق منذ رحيله عن يوفنتوس بنهاية موسم 2018\2019.

وقاد أليجري ميلان للقب الدوري الأخير حتى اللحظة عام 2011، قبل أن يتحوّل لقيادة يوفنتوس ويحصد معه لقب الدوري 5 مرات، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

ولو تعاقد أليجري مع ريال مدريد فسيكون ثالث مدرب إيطالي في تاريخه بعد فابيو كابيلو وكارلو أنشيلوتي.

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