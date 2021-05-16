رومانو: ريال مدريد اجتمع بـ أليجري هذا الأسبوع.. وهذا موقف المدرب الإيطالي

يبدو أن الإيطالي ماسيميليانو أليجري هو المرشح الأبرز لخلافة زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد.

مصادر صحفية عدة ذكرت مساء أمس أن زيدان أخبر لاعبيه بالفعل أن هذا الأسبوع هو الأخير له كمدرب لـ ريال مدريد، وأنه سيرحل بنهاية الموسم.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا أن أليجري اجتمع بإدارة ريال مدريد هذا الأسبوع بالفعل.

وكشف رومانو أن أليجري كان على اتصال مباشر بإدارة ريال مدريد منذ مارس الماضي.

وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق أن أليجري سيقبل لو قدّم ريال مدريد له عرضا، لكنه شدد في الوقت نفسه أن راؤول جونزاليس في قائمة المدربين المرشحين للمهمة أيضا.

وأشار رومانو أن أليجري مرغوب من أندية إيطالية، لكن أولويته حاليا ريال مدريد، وسينتظر عرضا من النادي الإسباني.

Massimiliano Allegri had a meeting with Real Madrid this week. 🚨 - He’s in ‘direct contact’ with Real since March. - He’ll accept the job in case Real will decide to sign him [Raúl is in the list too]. - Italian clubs want him but Allegri priority is Real and he’s waiting. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2021

أليجري (52 عاما) لم يعمل في أي فريق منذ رحيله عن يوفنتوس بنهاية موسم 2018\2019.

وقاد أليجري ميلان للقب الدوري الأخير حتى اللحظة عام 2011، قبل أن يتحوّل لقيادة يوفنتوس ويحصد معه لقب الدوري 5 مرات، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

ولو تعاقد أليجري مع ريال مدريد فسيكون ثالث مدرب إيطالي في تاريخه بعد فابيو كابيلو وكارلو أنشيلوتي.