انتهت - وست بروميتش (1)-(2) ليفربول

الأحد، 16 مايو 2021 - 17:11

كتب : FilGoal

أرنولد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست بروميتش ألبيون ضد ليفربول في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل ليفربول - صلاح وماني وفيرمينو أساسيون ضد وست بروميتش راؤول: ريال مدريد منزلي لكن الآن ليس الوقت للحديث عن مستقبل أي أحد قبل الجولة الأخيرة.. نابولي يتشبث بالأبطال بإسقاط فيورنتينا ويعيد يوفنتوس للمركز الخامس في مباراة المحمدي رقم 197 بالدوري.. فيلا يفقد تقدمه مرتين ويسقط أمام بالاس

نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف

ق 94: جوووووووووووول أليسون يسجل هدف الفوز بضربة رأسية

ق 71: هدف غير محتسب لوست بروميتش

ق 35: القائم يحرم فيرمينو من تسجيل التقدم

ق 32: جووووول صلاح والتعادل

ق 24: ساديو ماني يهدر فرصة التعادل

ق 15: جوووووول وست بروميتش والأول عن طريق هال روبسون كانو

ق 11: رأسية خطيرة تهدد مرمى أليسون

انطلاق المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي وست بروميتش ألبيون
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد أن لامس اللقب 20 دقيقة.. ريال مدريد ينتصر على بلباو ويتلقى أنباءً سيئة 3 دقيقة | الدوري الإسباني
أروابارينا: بيراميدز لعب أمام إنيمبا لتحقيق نتيجة كبيرة.. خطأ إكرامي أمر طبيعي 4 دقيقة | الكونفدرالية
استغل هدية عدوه اللدود.. دورتموند يسحق ماينتس ويتأهل لدوري أبطال أوروبا 4 دقيقة |
اللقب لن يكون كتالونيا.. برشلونة يسقط ضد سيلتا فيجو ويخسر الدوري الإسباني 25 دقيقة | الدوري الإسباني
لأن المعاناة تجري في عروقهم.. عودة مجنونة لـ أتليتكو تقربه من لقب الدوري 25 دقيقة | الدوري الإسباني
إنبي يتظلم ضد عقوبة إيقاف طولان "تعرض للتنمر والسباب الجماعي من جمهور الزمالك" 48 دقيقة | الدوري المصري
المحمدي: فرطنا في انتصار ضد بالاس.. ونطمح لإنهاء الدوري في أول 10 مراكز 51 دقيقة | المحترفون
في الكونفدرالية - بيراميدز يدرك التأخر المبكر برباعية في شباك إنيمبا ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك