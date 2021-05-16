انتهت - وست بروميتش (1)-(2) ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست بروميتش ألبيون ضد ليفربول في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف

ق 94: جوووووووووووول أليسون يسجل هدف الفوز بضربة رأسية

ق 71: هدف غير محتسب لوست بروميتش

ق 35: القائم يحرم فيرمينو من تسجيل التقدم

ق 32: جووووول صلاح والتعادل

ق 24: ساديو ماني يهدر فرصة التعادل

ق 15: جوووووول وست بروميتش والأول عن طريق هال روبسون كانو

ق 11: رأسية خطيرة تهدد مرمى أليسون

انطلاق المباراة