تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد وأنتوي يواجهون إنيمبا

الأحد، 16 مايو 2021 - 16:59

كتب : FilGoal

بيراميدز - الزمالك

أعلن بيراميدز تشكيله لمواجهة ضيفه إنيمبا اليوم الأحد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وأجرى المدرب رودولفو أروابارينا 3 تغييرات في التشكيل مقارنة باللقاء الأخير الذي خسره الفريق ضد سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-2 في الدوري المصري الممتاز.

يعود جون أنتوي ومحمد فاروق وعلي جبر للتشكيل الأساسي على حساب إبراهيم عادل وأحمد توفيق وأحمد منصور.

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وجاء التشكيل:

حارس المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي

وسط الملعب: رمضان صبحي - إريك تراوري - عبد الله السعيد - نبيل عماد "دونجا" - محمد فاروق

الهجوم: جون أنتوي

البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد منصور - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - دييجو رولان - محمود صابر

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء وتنقلها قناة beIN 6.

ويحل بيراميدز ضيفا على إنيمبا في لقاء الإياب في 23 مايو.

والفائز من المواجهة سيلعب ضد الرجاء المغربي أو أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

بيراميدز الكونفدرالية
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