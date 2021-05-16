في الكونفدرالية – الرجاء يعود بتعادل ثمين ضد أورلاندو.. والقطن يخطف جاراف

عاد الرجاء المغربي، بتعادل ثمين، من جنوب إفريقيا، حيث انتهت مباراة ذهاب دور الثمانية من الكونفدرالية الإفريقية بينه وبين أورلاندو بايرتس اليوم الأحد 1-1.

وافتتح فينسنت بيول التهديف في الدقيقة 39 من انفراد بأنس الزنيتي حارس الرجاء، إلا أن الكونغولي بن مالانجو تعادل للمغاربة في الدقيقة 60 من مجهود فردي وإنهاء رائع لهجمة مرتدة.

ويقابل الفائز من تلك المباراة، الفائز من مواجهة بيراميدز وإنيمبا النيجيري، في نصف نهائي البطولة.

وفي مواجهة أخرى بنفس الدور، كان جاراف السنغالي على وشك العودة بتعادل سلبي ضد القطن الكاميروني، رغم طرد مدافعه شيخ كونيه في الدقيقة 37 من عمر المواجهة، إلا أن هدفا متأخرا سجله جيمي أراينا في الدقيقة 89 كتب الفوز للقطن الكاميروني قبل مواجهة الإياب في السنغال الأحد المقبل.

ويواجه الفائز من تلك المباراة، الفائز من قمة شمال إفريقية تجمع بين الصفاقسي وشبيبة القبائل.

ويقام نهائي الكونفدرالية، التي حل بيراميدز وصيفا لها الموسم الماضي، في العاصمة البنينية كوتونو.