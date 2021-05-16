تشكيل ليفربول - صلاح وماني وفيرمينو أساسيون ضد وست بروميتش

الأحد، 16 مايو 2021 - 16:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول الرابع في مانشستر يونايتد

أعلن ليفربول تشكيله لمباراة اليوم الأحد ضد مضيفه وست بروميتش ألبيون في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: أليسون بيكر

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الدفاع: أندرو روبرتسون - ريس ويليامز - ناثانيال فيليبس - ترينت أليكساندر-أرنولد

وسط الملعب: كورتيس جونز - فابينيو - تياجو ألكانتارا

الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة beIN 2 Premium، ويغيب عنها ديوجو جوتا جناح ليفربول بسبب الإصابة.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب البطولة ورصيده 60 نقطة.

بينما وست بروميتش، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية، في المركز 19 ورصيده 26 نقطة.

ليفربول
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