تشكيل ليفربول - صلاح وماني وفيرمينو أساسيون ضد وست بروميتش

أعلن ليفربول تشكيله لمباراة اليوم الأحد ضد مضيفه وست بروميتش ألبيون في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون - ريس ويليامز - ناثانيال فيليبس - ترينت أليكساندر-أرنولد

وسط الملعب: كورتيس جونز - فابينيو - تياجو ألكانتارا

الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

🔴 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐃𝐒 🔴 Our line-up for #WBALIV, with @DiogoJota18 missing out due to a foot injury. — Liverpool FC (@LFC) May 16, 2021

وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة beIN 2 Premium، ويغيب عنها ديوجو جوتا جناح ليفربول بسبب الإصابة.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب البطولة ورصيده 60 نقطة.

بينما وست بروميتش، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية، في المركز 19 ورصيده 26 نقطة.