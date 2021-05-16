الأهلي يعلن تقدمه بشكوى عاجلة لـ كاف ضد حكم مباراته مع صنداونز

أعلن الأهلي عن تقدمه بشكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ضد حكم مباراته ضد صنداونز الجنوب إفريقي، ماجيتي نداي.

وفاز الأهلي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، 2-0، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا في عدة قرارات، ربما أبرزها مطالبة الأهلي بركلة جزاء ضد دينيس أونيانجو حارس الضيوف، على محمد شريف مهاجم الأحمر، قبل أسبوع من مواجهة الإياب في جنوب إفريقيا.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تقدم النادي اليوم بشكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الحكم السنغالي ماجيتي نداي الذي ارتكب العديد من الأخطاء الواضحة أثرت على نتيجة مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري الأبطال بين الأهلي وصنداونز".

وأضاف "وذكر النادي في شكواه بعض الأخطاء التي ارتكبها الحكم منها ضربة الجزاء التي لم يحتسبها لمهاجم الأهلي محمد شريف والتي كان يستوجب مع احتسابها طرد حارس مرمى صنداونز الذي استخدم القوة المفرطة ضد لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء".

وأوضح "كما أشار الأهلي في ذات الشكوى إلى عدم قيام حكم المباراة بتوفير الحماية الكافية للاعبي الأهلي الذين تعرضوا للعنف من لاعبي صنداونز، ولم يشهر لهم الحكم السنغالي البطاقة الصفراء إلا مرة واحدة، في المقابل قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء للاعبي الأهلي ثلاث مرات واحدة منها للمدافع بدر بانون قبل مرور 20 دقيقة من زمن المباراة؛ بدعوى تعمده إضاعة الوقت، وهو أمر يتنافى مع المنطق؛ لأنه من غير المعقول أن يقوم لاعب بإضاعة الوقت في هذا التوقيت من زمن المباراة".









































































































































وأكمل "وأكد الأهلي في شكواه للاتحاد الإفريقي أن الحكام يرتكبون أخطاء مؤثرة في هذه الأدوار الإقصائية وهو ما يترتب عليها ضياع جهود منظومة عمل بالكامل، وإهدار ملايين من الدولارات تقوم الأندية بإنفاقها على شراء لاعبين والتعاقد مع أجهزة فنية فضلا عن عناء السفر الذي تتعرض له الفرق بين دول القارة المختلفة".

وأوضح الأهلي "وفي ختام شكواه أكد النادي على ثقته الكاملة في عدالة كاف والحفاظ على حقوق كل الأندية وحرصه على نجاح المسابقة، وطالب بتفعيل أكثر لمراقبة أداء الحكام لتفادي مثل هذه الأخطاء، كما طالب بضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في المباريات المقبلة لتوفير المزيد من العدالة بين الفرق المتنافسة".

وأتم "لاسيما أن الأهلي كان يتمنى الاستعانة بحكم الفيديو المساعد مع بداية دور المجموعات خاصة أن المسابقات الإفريقية التي يعتز النادي بالمشاركة فيها مع أشقائه لا تقل عن المنافسات الأوروبية".